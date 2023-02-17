無人機日程表 折射陸經濟活力

張雲的手機裡最近更新了一張1月份以來的無人機編隊表演日程表，上面紅、綠、藍等不同顏色字體，密密麻麻地標注了公司在大陸30個城市的10萬架次飛行表演。

新華社報導，「表格裡，是公司的商業版圖；表格外，是大陸的經濟活力。」張雲說。

張雲擔任副總經理的一飛智控（天津）科技有限公司，是大陸一家主營無人機生產與編隊表演的企業。1月以來，這家企業在天津、杭州、太原、西安、廣州等30個城市，進行了56場無人機編隊表演。

參演無人機最多的一次在重慶。除夕夜，3000架無人機在當地的地標朝天門表演了15分鐘，一幅幅形象生動、色彩豐富的「畫面」在夜空中鋪展開來，吸引了眾多觀眾。

「這段時間無人機表演數量和場次，是去年同期的數倍。」張雲說。

大陸無人機聞名全球。除大疆等「領頭羊」外，近年來在無人機編隊表演、巡檢測繪等細分市場又湧現出了多家知名企業。廣州極飛科技股份有限公司重點研發農用無人機；天津雲聖智能科技有限責任公司深耕電力塔台、石油石化等領域的全自動巡檢巡邏等。

近年來，無人機編隊表演這一新的空中表演形式成為很多城市、景區、酒店在重要節日的壓軸節目。一飛智控營銷負責人郭晶說，今年的元旦、春節和元宵節，幾乎一天飛一個地方，談合作、接訂單。在韓國、日本、沙烏地阿拉伯等國家和地區的海外項目也有很大進展。

作為旅遊城市和景區受歡迎的表演形式之一，無人機表演可視為觀察大陸文旅市場的一個窗口。無人機演出大幅提升的背後，是整個文旅市場和大陸經濟的逐步恢復。

文化和旅遊部數據中心測算，剛剛過去的春節假期，大陸國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1%；實現國內旅遊收入3758.43億元，同比增長30%。

這只是一張「無人機編隊日程表」透露出來的部分信息。無人機表演企業一頭牽著文旅市場，另一頭牽著整個無人機產業鏈的高端製造業。

2022年11月，中國航空工業集團有限公司發布《通用航空產業發展白皮書》顯示，截至2021年底，大陸獲得通用航空經營許可證的無人機通用航空企業超過1.2萬家。

以一飛智控為例，2019年以來至今，累計出售無人機有1萬多架。今年的第一筆3000架訂單馬上要啟動生產。這批訂單帶動的是一條完整的高端產業製造鏈。