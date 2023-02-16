兩岸將春暖花開？陸學者：恢復溝通須有九二共識

兩岸關係近期因為雙方都有釋出善意，而再度被期待春暖花開，不過大陸學者指出，大陸願意對話的內容範圍很廣，「門開得很大」，但是兩岸如今沒有對話的政治基礎；大陸不會和台獨分裂勢力交流，兩岸兩會要能夠溝通，也必須是在九二共識、一個中國框架之下。

香港中通社16日報導，近日大陸國台辦表態協助台灣農漁產品輸往大陸、上海台辦副主任李驍東獲得陸委會核准來台參加燈會，海基會新董座李大維希望及早赴陸，釋放各種和緩訊號。

不過報導引述上海東亞研究所助理所長包承柯分析指，大陸正在想辦法讓兩岸關係從緊張狀態逐漸降溫，恢復兩岸民間交流及正常合作。實際上，上海每年都參與台北燈節活動，只因疫情關係兩岸中斷交流，未派代表團赴台。此次赴台，反映疫情後兩岸交流恢復正常的態勢。

他並表示，從近期釋放的訊號來看，大陸願意對話的內容範圍很廣，「門開得很大」，但目前兩岸的交流側重於民間交流及經貿往來；上海台北雙城論壇是一個特殊機制，兩市官員可遵循這一機制往來。他強調，海基會、海協會是兩岸當局的代表，大陸不會和台獨分裂勢力開展交流，台灣當局若想恢復溝通機制，必須要先確認兩岸之間交流的特性是什麼，民進黨當局必須承認「九二共識」，在一個中國的框架下進行溝通，才能實現海基會、海協會互訪，展開實質性的交流。

對於近期大陸統戰、台辦系統官員原擬組成「弔唁團」來台參加佛光山星雲大師圓寂讚頌典禮，包承柯還透露，原定帶團者是中共中央台辦、國台辦副主任龍明彪，但此行遭到民進黨當局阻擋。此外他還指，蔡英文計劃訪美國，並推動美國新任眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台。「這些均顯示出，民進黨當局並非真心希望改變兩岸關係的緊張態勢，當前釋放的緩和空隙，只不過是為了掩蓋其繼續走對抗大陸的政策路線」。

包承柯強調，「兩岸關係的確存在機遇，但若要推動兩岸政治關係的發展，民進黨當局須放棄台獨黨綱，這一根本問題不解決，兩岸緊張態勢就不會出現根本性逆轉」。總體來看，他認為兩岸如今沒有對話的政治基礎。