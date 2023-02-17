陸機械業運行 處景氣區間

中國機械工業聯合會15日披露，中國大陸機械行業運行處於景氣區間。

中新社報導，中國大陸機械工業景氣指數的編製涵蓋生產、投資、外貿、經濟效益等多個維度，綜合反映機械工業的運行情況。

中國機械工業聯合會表示，2022年中國大陸機械工業景氣指數2月份高開，在疫情衝擊的綜合影響下5月份為年內低點，此後逐步回升，全年總體保持在景氣區間，12月機械工業景氣指數為105.98。

中國機械工業聯合會強調，新興產業引領行業提質增效。2022年中國大陸機械工業戰略性新興產業相關行業合計實現營業收入23.1兆元（人民幣，下同），同比增長13%，拉動機械工業營業收入增長10.1個百分點；實現利潤總額1.4兆元，同比增長15.5%，拉動機械工業利潤總額增長11.75%。

新能源汽車作為新興產業的代表，2022年產銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，產銷量再創歷史新高，連續8年保持全球第一。同時，新一代信息技術、人工智能、工業互聯網、5G等新技術與機械領域加速融合，推動行業轉型升級。