雲南20口岸 恢復貨運功能
雲南省擁有眾多口岸和通道，近年來其功能因新冠疫情受到不同程度影響。15日，根據雲南省近期消費市場回暖情況記者會消息，該省已有20個口岸和14條通道恢復貨運功能。
中新社報導，雲南省地處中國大陸與東南亞、南亞三大區域接合部，與緬甸、寮國、越南接壤，有27個口岸、5個開放型園區，發展口岸經濟優勢明顯。
當天的記者會上，雲南省發展和改革委員會副主任王建新介紹，該省按照「貨客有別、內外銜接、風險可控、穩妥漸進」的原則，推動口岸有序高效恢復通關，於1月8日推動瑞麗口岸（對緬甸）、河口公路口岸（對越南）和磨憨公路口岸（對寮國）率先恢復客運功能。
截至1月31日，瑞麗口岸進出境753人次，出境641人次，入境112人次；河口公路口岸進出境62620人次，出境32333人次，入境30287人次。
磨憨公路口岸進出境65445人次，出境31783人次，入境33662人次。
貨運方面，雲南省共有20個口岸和14條通道恢復貨運功能。
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