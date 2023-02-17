房市回暖？陸房價環比上漲城市增加

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導

大陸房市似有回暖跡象，大陸國家統計局網站16日公布2023年1月70個大中城市住宅銷售變動指數，公布顯示房價環比上漲城市個數已有增加。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶對2023年1月份商品住宅銷售價格變動情況統計資料進行解讀。2023年1月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加；一線城市商品住宅銷售價格環比轉漲、二三線城市環比降勢趨緩，一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比下降。

一、一線城市商品住宅銷售價格環比轉漲、二三線城市環比降勢趨緩。1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有36個和13個，比上月分別增加21個和6個。1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.2%；二手住宅銷售價格環比由上月下降0.5%轉為上漲0.4%。

二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.3%轉為上漲0.1%；二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點；二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。

二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.1%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比下降3.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

一線城市 國慶

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