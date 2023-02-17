泉州貨輪往星馬 RCEP新航路

福建泉州「絲路海運」再擴充。隨著一聲汽笛長鳴，裝載著255標箱、總價值750萬美元貨物的5萬噸級中國籍外貿集裝箱班輪「新泉州」號，15日從泉州石湖港區5號泊位緩緩駛離。

中新社報導，當天，泉州石湖港區舉行5號、6號新泊位投產暨泉州—新加坡、泉州—馬來西亞兩條新航線首航儀式，開啟2023年 RCEP【RCEP】區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）為中國大陸倡議的亞太經貿協定是，2022年1月1日對已批准的成員國生效，成員包括東協10國（印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、越南、汶萊、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞），加上中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭，共計15個成員國。 外貿集裝箱航線新征程。

泉州是中國大陸輕工產品生產和出口大市。其中，紡織、服裝、鞋類等輕工產品年出口額超千億元人民幣。隨著《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式生效，泉州與東協國家間的貿易往來更加密切。

據泉州海關統計數據，2022年，泉州對東協國家進出口達765.1億元人民幣，同比增長10.5%。目前，「泉州造」紡織品、服裝鞋類、工程機械、瓷磚陶瓷等商品熱銷東協國家，而東協國家的礦產、食品、農產品等也通過泉州口岸進口，雙方經貿合作潛力較大。

作為泉州港最大的集裝箱航運物流作業區，石湖港區約佔泉州港集裝箱吞吐量總量的三分之二。2022年，石湖港區完成集裝箱吞吐量134.04萬標箱，同比增長6.8%，新開闢4條一帶一路外貿新航線。截至2022年底，石湖港區已累計開通12條外貿直航線。

石湖港區5號和6號泊位工程是福建省重點建設項目，主要建設2個10萬噸級集裝箱泊位、碼頭後方堆場工程及相應的港池疏浚等附屬工程，設計吞吐能力每年120萬標箱，投產後，將使石湖港區邁入年吞吐能力超300萬標箱的大型港口行列。

廈門中遠海運集裝箱運輸有限公司泉州分公司船代部副經理王丹文表示，此次泉州新開通2條RCEP國際集裝箱航線，有效覆蓋東南亞地區，進一步豐富了泉州—東南亞航線體系，降低企業物流成本，並打開通往歐洲、中東、非洲等流向通道，將為一帶一路沿線國家和地區提供新的物流通道，以及完善的國際集裝箱班輪幹線服務。