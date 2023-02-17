情人節浪漫經濟 陸消費添熱度

春節餘溫仍在，情人節又給持續回暖的大陸消費添了把火。

中新社報導，儘管今年2月14日是工作日，但大陸民眾消費熱情並未減退。在線旅遊平台「去哪兒」數據顯示，自2月5日以來，2月14日入住的酒店預訂量逐日增長，單日增幅達三成。截至2月11日，今年情人節預訂間夜量（入住房間數乘以入住天數）已比2022年同期增長了3.4倍。

在美團平台上，截至2月13日，「情人節鮮花」搜索量同比上漲776%，鮮花團購預訂銷量同比上漲313%，「約會餐廳」相關關鍵詞搜索量同比增長349%。有民眾提前3天預定情人節晚餐，依然被餐廳告知滿座，直呼太誇張。

從春節消費多點開花，到「浪漫經濟」增添熱度，折射出大陸市場信心正在不斷回歸。

大陸國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室副研究員鄒蘊涵表示，大陸居民消費顯著改善，之前缺消費場景、缺物流保障、缺消費信心的三缺問題出現三種變化，即消費場景加速修復、物流保障顯著提升、消費信心有所改善，進一步推動消費領域加速呈現新氣象。

多項高頻數據也反映出這些變化。大陸國家信息中心基於大陸232個代表性商圈逐日人流量數據構建的線下商圈消費熱度指數顯示，1月以來該指數連續多日保持在100以上的高位，較去年12月平均提升15.5個點，且呈穩步上升態勢。1月以來，大陸生活服務消費熱度持續上漲，截至1月底該指數已達126.4，較去年底增長31.3個點。

這種修復不僅來源於前期被壓抑的消費意願集中釋放，也與當前各地拚經濟熱潮下市場預期改善密不可分。以提振消費信心為例，近期北京、上海、深圳、浙江等地均再次發放消費券，總額度從千萬元（人民幣，下同）至億元不等。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，去年大陸採取了穩經濟一攬子政策和接續措施，但由於疫情影響，部分政策效果並未完全發揮出來。隨著這些措施進一步發揮效果，加之今年原本計劃推出的一些擴消費措施，大陸消費恢復情況應該會非常快。

鄒蘊涵還觀察到，大陸消費領域「兩暖」特點也逐步顯現，即高檔消費強勁回暖、大眾消費逐步回暖。疫情發生後，在境外消費快速回流本土等因素帶動下，大陸中高檔消費經歷了快速增長期。但2022年以來，中高端消費特別是奢侈品消費增勢開始趨緩，對於消費的邊際拉動作用有所減弱。

不過，近期市場數據顯示，這部分消費正在強勁增長。海南省商務廳統計數字顯示，春節假期該省12家離島免稅店總銷售額為25.72億元，日均超3.6億元，比2022年春節假期增長20.69%，比2019年春節假期增長329%。