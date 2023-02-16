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匯豐預測大陸今年GDP增長5.6% 畢馬威估5.7%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
投資機構近期紛紛調升大陸今年經濟成長率預測。圖為陝西省旬陽市一家紡織廠。（新華社）
投資機構近期紛紛調升大陸今年經濟成長率預測。圖為陝西省旬陽市一家紡織廠。（新華社）

匯豐銀行研究報告指出，由於中國大陸重新開放的進展速度比預期快，被壓抑的服務和商品需求可能會引領復甦，同步政策支持將使經濟步入正軌，該行將2023年大陸國內生產毛額（GDP）增長預估從5%調升至5.6%。

畢馬威中國發表今年第1季度「中國經濟觀察」報告指出，大陸經濟將加快復甦，今年實現5.7%的增長，而全球經濟增速放緩，在大陸提速、海外降速的背景下，大陸經濟將再次成為世界經濟增長的主引擎。

香港信報報導，基於今年的基數擴大，匯豐遂將2024年大陸GDP增長預估由5.8%調降至5.5%，仍高於市場普遍預測的5%。

匯豐提到，大陸3月兩會的重點可能是確保在促增長政策的帶動下，實現穩健復甦，財政政策可能會更具擴張性，該行預期財政赤字率由3%升至3.2%，因此預計地方政府特別債券的發行量將從人民幣3.65兆元，增加至人民幣4兆元。

匯豐指出，貨幣政策可能會提供流動性支持，並加大對新增長點的支持力度，確保高質量可持續發展。

畢馬威表示，去年大陸消費總體恢復依然緩慢，預計今年首季消費將加速修復。財政政策方面，畢馬威預計，政策性、開發性金融工具將進一步發揮重大作用，拉動有效投資。

畢馬威認為，當前大陸貨幣政策的數量工具和價格工具都仍有空間，降準、降息機率依舊存在，持續降低居民房貸利率，與以「三支箭」為代表的房企金融支持政策相配合，致力供需兩端持續支持樓市盡快站穩回暖。

展望今年，畢馬威表示，大陸從疫情防控中快速走出，宏觀政策更加突出穩增長，消費將加速修復，科技創新和綠色轉型推動製造業投資，基建投資增速將保持平穩，同時房地產市場對經濟的拖累也將減少。

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