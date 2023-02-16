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大陸財政部長劉昆：財政政策加力提效 適度擴大支出拉動投資

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸財政部部長劉昆。中國經濟網
大陸財政部部長劉昆。中國經濟網

大陸財政部部長劉昆表示，積極的財政政策要加力提效，增加對地方轉移支付、完善稅費優惠，突出對中小微企的支持，並帶動擴大全社會投資及促進消費。今年經濟將總體回升，財政收入將出現恢復性增長，但存在較大不確定性，黨政機關要過緊日子，防範化解地方政府債務風險，禁止變相舉債、虛假化債行為

劉昆在黨媒「求是」雜誌撰文指出，當前國內外環境面臨深刻複雜變化，新冠疫情加上大國博弈，主要發達經濟體大幅調整宏觀政策，世界經濟復甦乏力，對大陸經濟影響加深。境內需求收縮、供應衝擊、預期轉弱加上影響，市場主體經營困難較多，消費和投資面臨制約，需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾。

劉昆表示，從財政收入看，今年經濟將總體回升，但恢復基礎尚不牢固，財政方面，科技攻關、鄉村振興、生態環保等重點支出剛性增長，養老、教育、醫療衛生等基本民生短板需繼續加強保障，支持區域協調發展、增強基層「三保」能力，轉移支付也需要保持必要力度。總的看，財政收支矛盾依然比較突出。

劉昆提到，積極的財政政策要加力提效，加力即要適度加大財政政策擴張力度，一是在支出強度上加力，統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大支出規模。

二是在專項債投資拉動上加力，合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力；三是在推動財力下沉上加力，持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

劉昆補充，提效即要提升政策效能，一是完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，著力助企紓困。二是優化財政支出結構，提高財政支出績效，更好發揮財政資金「四兩撥千斤」的作用，有效帶動擴大全社會投資，促進消費。三是加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經濟運行整體好轉。

疫情 財政赤字

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