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特斯拉上海工廠傳將再次停產 將進一步升級產線

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
外電報導，特斯拉上海超級工廠將再次停產，以進行進一步升級。（新華社）
外電報導，特斯拉上海超級工廠將再次停產，以進行進一步升級。（新華社）

據IT之家引述彭博社報導，美國電動車大廠特斯拉表示，其上海超級工廠將再次停產，以進行進一步升級。報導指稱，特斯拉正在準備一些生產線來生產改造後的Model 3車型。

實際上，關於特斯拉改款Model 3專案「Project Highland」已經曝光在眾人面前很長一段時間了。儘管特斯拉並未正式公布其細節，但目前所有情報都表明新車與現有Model 3相差不大。

據報導，考慮到特斯拉Model 3發布於2017年，至今已近6年，面對中國市場一眾競爭產品已經力有未逮，急需一次大的升級或重新設計。

據路透此前報導，知情人士透露，特斯拉改款Model 3目的在削減生產成本，提高這款電動車的吸引力。消息稱，特斯拉的上海超級工廠將在2023年第3季投產改款Model 3。

去年12月底，特斯拉上海工廠也曾停產近一周，據報是因上海庫存過多，因此暫停該廠Model Y車型的生產。特斯拉中國內部人士當時回應稱，該次停產是每年底的正常動作。

特斯拉 上海 庫存

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