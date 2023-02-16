人行放錢 降準降息預期落空

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行昨（15）日開展人民幣4,990億元的1年期中期借貸便利（MLF）操作，扣掉到期的MLF人民幣3,000億元後，淨投放中長期資金人民幣1,990億元（約新台幣8,855億元），創下逾一年新高，分析認為，在第1季經濟回升勢頭確立的背景下，短期降準、降息或落空。

方正證券分析，從人行連續三個月對MLF超額續作及公開市場操作看，透過對MLF超額續作釋放中長期流動性，以及透過公開市場逆回購操作釋放短期流動性，以滿足市場對流動性的需求，這是當前人行流動性貨幣政策工具的著力點。

人行網站公告，MLF連續第三個月加量續作，政策面繼續支持銀行信貸投放「適時靠前發力」。此前外界認為，未來降準、降息仍有空間，但分析指出，在第1季經濟回升勢頭已經確立的背景下，下調政策利率的必要性不高。

不過，彭博經濟研究表示，對於人行今年將1年期政策利率下調20個基點的預期不變，房地產市場下滑及出口疲軟，經濟需要額外支持，不會促使人行在2月降息，預計1年期MLF利率維持2.75%不變，但人行可能在未來一至兩個月降息10個基點，應會提振消費者和企業信心，對維持經濟復甦和重振房地產市場至關重要。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，人行進行人民幣4,990億元1年期MLF操作，中標利率2.75%，與此前持平；與此同時，進行人民幣2,030億元7天期逆回購操作，中標利率2.00%，與此前持平。

人民幣 降息

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