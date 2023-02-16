貴州2500重點項目 投資3683.1億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據貴州省發展和改革委員會消息，為激發民間投資活力，促進民間投資較快增長，貴州省發展改革委對外發布2023年擬推進實施的2500個重點民間投資項目清單，年度計畫完成投資3683.1億元人民幣

中新社報導，官方明確，貴州各地、各有關部門要大力實施擴大民間投資專項行動，堅決取消民間資本准入的不合理限制，持續破除市場准入的壁壘，除法律法規明確禁止准入的領域外，不得以規範性文件、會議紀要等任何形式對民間資本設置附加條件和准入門檻；充分發揮政府投資引導帶動作用，在安排各類政府性投資資金之時，對民營企業一視同仁。

官方要求，貴州各地要建立一對一服務保障機制，常態化選派項目代辦服務員跟進服務，持續推動合理降低企業稅費負擔，推進降低企業用能、用地、房屋租金等成本。要繼續將民間投資占比納入高質量考核體系，開展民間投資政策落實以及重點民間投資項目推進情況專項評估督導。 　　

下一步，貴州省發展改革委將對2500個重點民間投資項目推進計畫實行台帳管理、按月調度，以貴州省促進民間投資健康發展工作聯席會議制度為依託，會同相關部門及時研究解決貴州省制約民間投資發展的突出問題，切實推進項目建設。

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