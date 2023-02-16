山東千餘項目開工 戰略新產業逾6成

山東省高質量發展重大項目建設現場推進會14日在濟南舉行。涵蓋產業升級、基礎設施、平台建設、民生保障等領域的1000餘個重大項目集中開工，年度計畫投資4006億元（人民幣，下同）。其中，投資超過10億元的項目306個，戰略性新興產業項目占比超六成。

中新社報導，當天活動以視訊連線方式舉行，主會場設在濟南，其他15市設分會場。棗莊分會場設在位於該市高新區的一個綜合鋰電產業園項目現場，該產業園項目在高端鋰電池用電解銅箔領域有重大突破，達產後可實現年產值120億元、稅收5億元，有利於加快當地鋰電產業的集中聯片發展。同時，參與集中開工的項目還涉及新能源、新材料、高端化工、基礎設施等多個領域。

在山東淄博，220個總投資1239億元的省市區重點項目同步開工。其中，工業項目116個，總投資598億元，「四強」產業項目101個。這批項目的順利實施，將優化淄博市產業結構，提升產業層次、完善產業鏈條，助力綠色低碳高質量發展。 山東省省長周乃翔在現場表示，重點項目建設既有利於擴大內需、又有利於優化供給，是推動高質量發展的穩定器和強引擎。今年，山東各級謀畫安排省市縣三級重點項目1.5萬個。此次集中開工的重大項目將對擴內需、穩增長提供強力支撐，為綠色低碳高質量發展注入強勁動能。

梳理山東各地市開工項目數量和投資金額時發現，省會濟南開工項目77個，投資1173.8億元；青島開工項目77個，投資970.2億元。