上海第三機場 南通新機場11月開工

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
即將在11月開工興建的南通新機場定位上海第三機場，上海機場持股51%。記者林宸誼／攝影
即將在11月開工興建的南通新機場定位上海第三機場，上海機場持股51%。記者林宸誼／攝影

據第一財經報導，上海機場（集團）有限公司與南通城市建設集團有限公司將新設合營企業，從事民用機場的投資、建設、運營。從多位知情人士處獲悉，兩家要合資投建運營，正是等待大陸發改委批覆建設的「南通新機場」。而南通新機場計畫2023年11月開工建設，將定位為上海「第三機場」。

公開訊息顯示，合營企業中，上海機場占51%的股份，南通城建占49%的股份，代表未來南通新機場將由上海機場主導。此前，南通新機場就被業內稱為「上海第三機場」，未來也將要承接上海等周邊地區的部分溢出客源。

在2019年底印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》中，已經明確提到南通新機場的定位是「上海國際航空樞紐的重要組成部分」。

目前，上海主要有虹橋和浦東兩大機場，南通則有興東機場，後者與上海機場沒有股權關係。正在規畫中的南通新機場預計建設兩條遠距離跑道和滿足4000萬人次年旅客吞吐量的航站樓。

據觀點網報導，新機場總投資預計高達人民幣500億元，占地面積67萬平方公尺，占地規模是目前南通興東機場的10倍多，比虹橋機場還大16萬平方公尺。擁有4F高級別的飛行等級，與首都機場、浦東機場同級，未來還將與虹橋、浦東兩大機場以及鐵路構成連通。

目前，南通新機場還在等待大陸發改委的批覆建設，不過，在2020年9月，民航局已經批覆了南通新機場選址工程，南通市通州區二甲場址為首選場址。

上海虹橋及浦東兩場距離南通新機場所在的通州區二甲，直線距離均接近100公里，而2020年上海與江蘇的合作協議中也未來南通新機場進行部署，包括三個機場之間的交通網絡規畫及合作發展等。

浦東機場 上海 民航局

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