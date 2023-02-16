大陸商業地產 有望全面步入復甦

仲量聯行14日發布的最新研究報告顯示，中國大陸重點20城中，四分之三城市在2023年的優質辦公樓市場淨吸納量將同比提高，北京、廣州、成都等城市辦公樓租金在年內將恢復正增長區間，其他大部分城市降幅將顯著收窄。

中新社報導，2023年大陸商業地產有望全面進入復甦通道。

仲量聯行表示，宏觀經濟層面的增長機遇，將為大陸商業地產帶來即時的預期改善和持續的利好後勁。政策調整後的首個春節，消費、文旅、出行、住宿、演出等受疫情衝擊較大的領域較2022年末顯著回暖，跨境旅行和國際商務活動開始階段性恢復，預計酒店、零售、文旅類地產市場活躍度和財務表現將逐步改善。

報告預計，巨頭型、初創和金融企業將是辦公樓租賃需求來源的重點增長方向。

首先，隨著疫情影響消退、政策環境持續釋放積極信號，多家巨頭型企業開始調整原有的增長目標和預算，制定更為積極的計劃，尋求新的增長點。這將帶來業務、部門、人員的擴張，引導租賃面積的進一步增加。

其次，2023年經濟增長預期向好、市場空間擴大，推動具有創業精神的個人和企業選擇在當前的時間節點開啟創業活動或設立新的業務主體。

最後，穩增長政策持續發力，積極的財政政策加力提效，將帶動整體金融行業繁榮。資本市場擴容和機構參與度的提高，將推動金融企業在今年抓住機遇期積極擴張，提升市場份額、把握增長機會。推動利好政策高效傳導落地實體經濟的金融企業和銀行業、證券企業及不動產私募投資基金，都將收穫明顯增溢和市場機會。