陸救房市 貸款年齡期限可到90歲

中國大陸房市低迷，各地為救房市，部分銀行貸款利率已降至3%以下，還有銀行把貸款人的分期付款資格延至80歲，最近四川成都有銀行更是把貸款期限放寬至90歲，引發網友「還不還得起」的熱議。

據大陸紅星新聞報導，中信銀行南寧分行「住房按揭貸款年齡期限延長至80歲」引發廣泛熱議。80歲購房還能貸款嗎？

中信銀行南寧分行回應稱，外界對此規定理解有誤，「貸款年齡期限延長至80歲」其實是「貸款人年齡+貸款期限」放寬至不超過80歲。

報導稱，從成都部分商業銀行發現，如果是「貸款人年齡+貸款期限」，成都有銀行最長可達90歲，貸款期限最長30年。

而在建行的一家支行的個貸中心有一款名為「合力貸」的房貸產品，適合有一定收入水準、但年齡偏大的客戶。

該行目前正常借款人的年齡依然是不超過70歲，「貸款人年齡+貸款期限」不超過75歲，但如果老年客戶希望通過延長貸款年限來降低月供，就可以將子女作為共同還款人，銀行在審核時會參考子女的年齡，這樣一來，「貸款人年齡+貸款期限」最長就可以達到不超過90歲。

在工商銀行的一家支行個貸中心也有類似資訊，叫「接力貸」，父母作為主貸人買房，如果考慮延長貸款期限，可以將子女作為共同借款人，「父母年齡+貸款期限」就可以達到不超過90歲，但同時要滿足「子女年齡+貸款期限」不超過75歲，最長貸款期限30年。

例如老張今年60歲，貸款150萬元人民幣買房，執行利率4.85%，正常情況下，他最長可以貸款15年，選擇等額本息還款法，算下來的每月分期約為11745元；如果他將子女作為共同還款人，即可申請貸款30年，算下來的每月分期約為7915元。

不過，申請這種業務必須報省分行審批，銀行在審核時，會同步考核父母和子女的條件、徵信、還款能力等，並不意味著每一筆申請都一定能通過。