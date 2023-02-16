陸救房市 貸款年齡期限可到90歲

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
大陸各地銀行積極推優惠措施，鼓勵買房貸款。圖為成都一住宅景觀。（中新社）
大陸各地銀行積極推優惠措施，鼓勵買房貸款。圖為成都一住宅景觀。（中新社）

中國大陸房市低迷，各地為救房市，部分銀行貸款利率已降至3%以下，還有銀行把貸款人的分期付款資格延至80歲，最近四川成都有銀行更是把貸款期限放寬至90歲，引發網友「還不還得起」的熱議。

據大陸紅星新聞報導，中信銀行南寧分行「住房按揭貸款年齡期限延長至80歲」引發廣泛熱議。80歲購房還能貸款嗎？

中信銀行南寧分行回應稱，外界對此規定理解有誤，「貸款年齡期限延長至80歲」其實是「貸款人年齡+貸款期限」放寬至不超過80歲。

報導稱，從成都部分商業銀行發現，如果是「貸款人年齡+貸款期限」，成都有銀行最長可達90歲，貸款期限最長30年。

而在建行的一家支行的個貸中心有一款名為「合力貸」的房貸產品，適合有一定收入水準、但年齡偏大的客戶

該行目前正常借款人的年齡依然是不超過70歲，「貸款人年齡+貸款期限」不超過75歲，但如果老年客戶希望通過延長貸款年限來降低月供，就可以將子女作為共同還款人，銀行在審核時會參考子女的年齡，這樣一來，「貸款人年齡+貸款期限」最長就可以達到不超過90歲。

在工商銀行的一家支行個貸中心也有類似資訊，叫「接力貸」，父母作為主貸人買房，如果考慮延長貸款期限，可以將子女作為共同借款人，「父母年齡+貸款期限」就可以達到不超過90歲，但同時要滿足「子女年齡+貸款期限」不超過75歲，最長貸款期限30年。

例如老張今年60歲，貸款150萬元人民幣買房，執行利率4.85%，正常情況下，他最長可以貸款15年，選擇等額本息還款法，算下來的每月分期約為11745元；如果他將子女作為共同還款人，即可申請貸款30年，算下來的每月分期約為7915元。

不過，申請這種業務必須報省分行審批，銀行在審核時，會同步考核父母和子女的條件、徵信、還款能力等，並不意味著每一筆申請都一定能通過。

父母 客戶

延伸閱讀

避免以貌取人！中國企業要求面試戴面具 求職者覺得好詭異

男人收第一束花都是在墳前？大陸汽車廠商文案翻車

台灣青年定居南寧 實現安家夢

廣西南寧還房貸年齡期限延至80歲 陸網酸：幹到入土也還不完

相關新聞

總需求不足 習近平將大力擴大內需

新華社預告，中共黨刊「求是」雜誌今日將發表中共總書記習近平去年底在中共中央經濟工作會議上重要講話的部分內容。習近平指出，...

宋濤：協調解決台產品銷陸

大陸國台辦主任宋濤昨日在北京會見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成一行時說，「對於台灣農漁民希望恢復台灣農漁產品...

上海建第三機場 藍圖浮現

除現有浦東、虹橋機場，上海即將建設「第三機場」。上海市市場監督管理局公告，上海機場集團（上海機場）與南通城市建設集團（南...

廣西自貿區 探索無人運輸

中國（廣西）自由貿易試驗區工作辦公室專職副主任白嵐14日介紹，廣西自貿試驗區將突出「跨境」特色，探索中越跨境無人駕駛運輸...

陸救房市 貸款年齡期限可到90歲

中國大陸房市低迷，各地為救房市，部分銀行貸款利率已降至3%以下，還有銀行把貸款人的分期付款資格延至80歲，最近四川成都有...

大陸商業地產 有望全面步入復甦

仲量聯行14日發布的最新研究報告顯示，中國大陸重點20城中，四分之三城市在2023年的優質辦公樓市場淨吸納量將同比提高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦