廣西自貿區 探索無人運輸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國（廣西）自由貿易試驗區工作辦公室專職副主任白嵐14日介紹，廣西自貿試驗區將突出「跨境」特色，探索中越跨境無人駕駛運輸模式，提升面向東協的人民幣跨境使用水平，助力打造面向東協產業鏈供應鏈。

中新社報導，廣西自貿試驗區於2019年8月30日掛牌，旨在建成引領中國—東協開放合作的高標準高質量自由貿易園區。今年2月8日，廣西官方發布《進一步深化中國（廣西）自由貿易試驗區改革開放方案》。

白嵐介紹，為推動貿易自由便利，廣西加快建設跨境電子商務海外倉、邊境倉、保稅倉和大宗商品交易儲運基地，將高標準建設中國—東協經貿中心、中國—東協特色商品匯聚中心，積極培育面向東協的水果交易市場、藥材交易中心、計量檢驗檢測中心等貿易平台。 　　

廣西構建貿易轉型升級和通關便利的監管體系，探索自動化的中越跨境無人駕駛運輸模式，和24小時無人化智能通關；支持建設以電子信息產業為主的中越跨境產業鏈保障通道。 　　

廣西自貿試驗區還將加快打造化工新材料、中藥材加工、汽車等面向東協的跨境產業鏈供應鏈；支持建設進口再生鋁資源檢驗檢測中心，規範化建設再生鋁資源進口基地。 　　

提升面向東協的金融開放水平方面，廣西的具體舉措包括，探索賦予西部陸海新通道多式聯運單證物權憑證功能，探索與東協及周邊國家開展雙邊本幣結算，推動在大宗商品貿易、境外產業園區及工程承包等重點領域使用人民幣計價結算。

東協 自由貿易 自貿試驗區

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