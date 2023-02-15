整頓老虎證券後 陸證監會允許其它境內投資者合法交易

大陸證監會去年底整頓老虎證券後，外界關注後續情況，大陸證監會15日發文強調，加強對非法跨境經紀業務的日常監管，同時仍允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易。

大陸證監會指出，2022年12月30日，證監會依法推進對富途控股、老虎證券非法跨境展業的整治工作，2023年1月13日，正式發布《證券經紀業務管理辦法》，明確將加強對非法跨境經紀業務的日常監管，穩步有序推進整改規範工作。按照同一類業務實施統一監管的原則，近日部署開展了境內證券公司境外子公司非法跨境展業的規範整改工作。

大陸證監會表示，對上述非法跨境展業的規範整改工作，均按照「有效遏制增量，有序化解存量」的原則開展。核心要求是，禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為其開立新帳戶；同時仍允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但存量投資者向境外帳戶轉入增量資金時應當嚴格遵守大陸外匯管理的有關規定。

據瞭解，絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停止違規新增開戶。相關證券公司及其境外子公司能夠全面準確理解監管要求，依法合規有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。

大陸證監會強調，下一步將督促有關證券公司及其子公司落實好相關法律法規要求，穩步推進規範整改工作，維護市場正常秩序，保護投資者合法權益。同時，將繼續加強與境內外監管部門的監管合作，確保整改工作順利推進，維護市場平穩運行。