人行：全面整改大型平台金融業務 增加民企信貸投放

人行10日召開2023年金融市場工作會議，會議除總結2022年工作外，也部署2023年的重點工作。會議由人行副行長潘功勝出席會議並講話，人行副行長張青松主持會議。其中，在今年重點工作方面，會議提到要加強金融服務擴大國內需求和建設現代化產業體系的能力。同時推進大型平台企業金融業務全面完成整改，加強常態化監管，支持平台企業健康規範發展；落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的16條政策措施等；值得注意的是，會議提到要拓展民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。

在支持房地產業部分，會議指出要動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

會議提及要系統性研究推進金融市場體系建設，加快完善金融市場法制和基礎性制度，有序推進金融市場雙向開放，提升服務實體經濟和防範化解風險的能力。

此外，會議指出，要促進貨幣市場平穩運行，持續規範票據市場發展，加強黃金市場監督管理，推動人民幣衍生品市場和資產支持證券市場穩健發展。

與此同時，會議表示要做好政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款等穩經濟大盤政策工具存續期管理，支持項目落地建成。完善支持普惠小微、綠色發展、科技創新等政策工具機制。同時精准加強重點領域和薄弱環節金融支持。深入實施中小微企業金融服務能力提升工程，進一步健全融資配套機制，推動普惠小微貸款穩定增長。