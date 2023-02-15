加速國產替代 陸光刻膠商上海新陽擬投26億元擴產能

大陸國內缺晶片，加上受到美國時不時在半導體產業「卡脖子」，許多大陸半導體廠商正在加快國產替代的進程。比如濕電子化學品供應商上海新陽半導體近期宣布擬投資人民幣5.8億元（約新台幣26億元）開發集成電路關鍵工藝材料，主要生產光刻膠與清洗液等半導體關鍵技術產品。

光刻膠又稱光致抗蝕劑，在光刻工藝過程中，用作抗腐蝕塗層材料。主要應用於顯示面板、集成電路和半導體分立器件等細微圖形加工作業。

據澎湃新聞報導，上海新陽的項目預計年產500噸I線、KrF、ArF乾/濕法光刻膠；年產10000噸光刻膠稀釋劑；年產5000噸高選擇比氮化鈦刻蝕液系列產品；年產15000噸乾法蝕刻清洗液系列產品。項目擬於2023年取得施工許可證，2025年底前竣工，2026年6月底前投產。

目前全球光刻膠市場仍以日美廠商為主，日本合成橡膠、東京應化、杜邦、信越化學、富士電子五大廠商佔據85%的市場份額。而目前高階製程使用的EUV光刻膠領域，量產的僅有日本合成橡膠、東京應化、信越化學三家企業。大陸在這部分國產化率極低。

因為光刻膠的研發需要長時間的配方調整，需要投入大量的資金與技術。也因此大陸廠商多與國外廠商合作。如上海新陽與德國賀利氏合作、北京科華與杜邦戰略合作，但多數為原料供應上的合作。而為解決卡脖子問題，大陸廠商正加速國產替代，並在低階製程光刻膠實現量產，比如KrF光刻膠、ArF光刻膠等。但附加價值不高，市場也較小。

上海新陽創立於1999年7月，目前產品主要涉及半導體晶片製程工藝所需的電鍍液及添加劑、清洗液、光刻膠及研磨液等關鍵工藝化學材料。目前該公司是大陸唯一能夠滿足晶片90-14nm銅製程全部技術節點對電鍍液要求的本土企業。

此前，上海新陽在1月曾對外表示，公司KrF光刻膠已批量化生產銷售，ArF類光刻膠樣品目前在國內晶圓製造企業驗證中，EUV光刻膠尚在開發階段。