快訊

小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

65死！本土確診新增19,505例、356例境外 較上周三下降18.4%

機上355人！長榮航空驚傳飛行途中機艙窗戶破裂 民航局證實：調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加速國產替代 陸光刻膠商上海新陽擬投26億元擴產能

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為工作人員在黃色光源工作環境中把光刻膠塗在矽片上。（神州學人雜誌）
圖為工作人員在黃色光源工作環境中把光刻膠塗在矽片上。（神州學人雜誌）

大陸國內缺晶片，加上受到美國時不時在半導體產業「卡脖子」，許多大陸半導體廠商正在加快國產替代的進程。比如濕電子化學品供應商上海新陽半導體近期宣布擬投資人民幣5.8億元（約新台幣26億元）開發集成電路關鍵工藝材料，主要生產光刻膠與清洗液等半導體關鍵技術產品。

光刻膠又稱光致抗蝕劑，在光刻工藝過程中，用作抗腐蝕塗層材料。主要應用於顯示面板、集成電路和半導體分立器件等細微圖形加工作業。

據澎湃新聞報導，上海新陽的項目預計年產500噸I線、KrF、ArF乾/濕法光刻膠；年產10000噸光刻膠稀釋劑；年產5000噸高選擇比氮化鈦刻蝕液系列產品；年產15000噸乾法蝕刻清洗液系列產品。項目擬於2023年取得施工許可證，2025年底前竣工，2026年6月底前投產。

目前全球光刻膠市場仍以日美廠商為主，日本合成橡膠、東京應化、杜邦、信越化學、富士電子五大廠商佔據85%的市場份額。而目前高階製程使用的EUV光刻膠領域，量產的僅有日本合成橡膠、東京應化、信越化學三家企業。大陸在這部分國產化率極低。

因為光刻膠的研發需要長時間的配方調整，需要投入大量的資金與技術。也因此大陸廠商多與國外廠商合作。如上海新陽與德國賀利氏合作、北京科華與杜邦戰略合作，但多數為原料供應上的合作。而為解決卡脖子問題，大陸廠商正加速國產替代，並在低階製程光刻膠實現量產，比如KrF光刻膠、ArF光刻膠等。但附加價值不高，市場也較小。

上海新陽創立於1999年7月，目前產品主要涉及半導體晶片製程工藝所需的電鍍液及添加劑、清洗液、光刻膠及研磨液等關鍵工藝化學材料。目前該公司是大陸唯一能夠滿足晶片90-14nm銅製程全部技術節點對電鍍液要求的本土企業。

此前，上海新陽在1月曾對外表示，公司KrF光刻膠已批量化生產銷售，ArF類光刻膠樣品目前在國內晶圓製造企業驗證中，EUV光刻膠尚在開發階段。

半導體 上海

延伸閱讀

疫情後首例！陸委會：政府同意上海台辦副主任來台

昔遭李靚蕾爆料 王力宏買網軍公司突被凍結3991萬資產

秉持對工藝美學的堅持 創作質感家具

往返兩岸核酸報告備而不查 旅客盼取消

相關新聞

疫情後首例！陸委會：政府同意上海台辦副主任來台

陸委會15日宣布，有關日前台北市政府提出專驗申請，邀請大陸上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流，政府同意以專案方...

陸綠能裝機總量 首次超過煤電

隨著風電、太陽能等快速發展，大陸可再生能源裝機總量首次超過煤電裝機。大陸國家能源局數據顯示，去年底大陸可再生能源裝機突破...

加速國產替代 陸光刻膠商上海新陽擬投26億元擴產能

大陸國內缺晶片，加上受到美國時不時在半導體產業「卡脖子」，許多大陸半導體廠商正在加快國產替代的進程。比如濕電子化學品供應...

承接滬溢出客源 「上海第三機場」南通新機場11月開工

據第一財經報導，上海機場（集團）有限公司與南通城市建設集團有限公司將新設合營企業，從事民用機場的投資、建設、運營。從多位...

人行連3月加量MLF操作 利率連6月按兵不動

人行超額續做2月到期中期借貸便利（MLF），已是連續3個月加量。人行15日發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展...

香港旅遊業人手不足 錯過3000人陸客團

據報導，香港旅遊業由於人手不足，因疫困影響而流失的員工尚未回流，以致近日未能接待中國大陸一個3000人的龐大旅行團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦