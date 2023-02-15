疫情後首例！陸委會：政府同意上海台辦副主任來台

陸委會15日宣布，有關日前台北市政府提出專驗申請，邀請大陸上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。這將是疫情後首個來台交流的大陸官員，另2019年2月時，時任上海市台辦主任李文輝也曾受邀來台北參加燈會，為上海市燈區點燈。

據了解，該團由上海市台辦副主任李曉東帶隊，至台北參訪此次參加台灣燈會的「儂好上海」花燈。

陸委會指出，有關日前台北市政府提出專案申請邀請大陸上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流，在台北市政府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，經本會會同主管機關整體評估，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。

陸委會表示，目前政府尚未開放中國大陸人士來台專業交流，相關人員來台須符合專案申請規定。近期台北市政府就本案洽詢本會意見，本會就所涉政策法規等注意事項與市府充分溝通協調，由相關機關會同評估檢視，認為該交流規劃符合專案申請要件，並經中央流行疫情指揮中心審核許可。

陸委會指出，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明；本會業提醒做好維安處理，及要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。

陸委會重申，任何交流互動應基於理性平等、相互尊重；政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流。希本案在中央與地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。政府後續亦將妥慎評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並加強各項交流的安全管理機制，以維護台灣最大利益。