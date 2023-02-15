情人節訂房夯 00後消費力大躍進

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2月14日情人節即將到來，中國大陸在線旅遊平台去哪兒13日披露的數據顯示，2月14日酒店預訂間夜量（入住房間數乘以入住天數）同比增長3.4倍，「95後」酒店平均支付價格最高，「00後」消費力提升明顯，接棒成為節日消費增長的主力軍。

中新社報導，去哪兒數據顯示，自2月5日以來，2月14日入住的酒店預訂量逐日增長，單日增幅達三成。截至2月11日，今年情人節預訂間夜量比2022年同期增長3.4倍。

95後、00後正在成為節日消費的主力軍。去哪兒數據顯示，今年情人節，「00後」訂酒店平均花費同比增長近九成，增長最快。從年齡結構來看，去哪兒平台上，「95後」在訂酒店上最捨得花錢，平均支付價格達到669元（人民幣，下同）。

從酒店類型看，江景房、影音房、主題房更受偏愛。從預訂用戶性別上看，去哪兒數據顯示，今年情人節女性用戶預訂酒店平均花費達到907元，高出男性預訂用戶近兩成。

在這個屬於情侶的節日裡，帶有「情侶」標籤的房型也是預訂熱門。去哪兒數據顯示，長沙、三亞、重慶、廣州、上海是情侶房預訂量前五名。

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