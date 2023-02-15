貴州跨境人民幣收付 增44.3%

根據中國人民銀行貴陽中心支行消息，2022年貴州省跨境人民幣收付286.9億元，同比增長44.3%；占本外幣收付的29.1%，較2021年提高5.8個百分點。2022年辦理跨境人民幣業務的企業391家，其中50餘家企業辦理了首筆跨境人民幣業務。

中新社報導，貴州是中國大陸開放型經濟試驗區。為助力開放型經濟高質量發展，中國人民銀行貴陽中心支行會同多部門聯合印發「關於真抓實幹推動跨境人民幣提質增效 助力貴州開放型經濟高質量發展的指導意見」提出18條具體舉措，積極推動貴州省實體經濟領域人民幣使用實現持續性增長。

2022年，貴州省貨物貿易人民幣收付53.1億元，同比增長349%，是跨境人民幣各管道項下增長最快的項目，有力支持了裝備製造零部件、輪胎、農產品和調味品等優勢行業貿易結算。

2022年，人民幣是貴州直接投資第一大幣種。數據顯示，貴州省直接投資人民幣收付87億元，同比大幅增長89.8%，佔同期直接投資本外幣收付的68.6%，人民幣成為對內、對外直接投資的第一大幣種。

同時，貴州省跨境融資人民幣收付122.4億元，佔人民幣收付總額的42.7%，是跨境人民幣各管道項下收付規模最大的項目，有力滿足了貴州省企業在流動資金、境外項目建設和對外合作等方面的融資需求。

2022年，貴州省與59個國家（地區）發生跨境人民幣業務，較2021年增加8個。其中，收付額排名前五的是香港、澳門、新加坡、日本、愛爾蘭。