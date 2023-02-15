南昌高新區GDP破千億 江西首見

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據南昌市政府新聞辦舉行的記者會消息，據統計部門核實，2022年南昌高新區地區生產總值達1010.24億元（人民幣，下同），較上年增長4.9%，成為江西省首個GDP千億級開發區。

中新社報導，從結構分析來看，第一產業穩中有進，2022年實現增加值4.1億元，較上年增長1.4%；第二產業支撐有力，全年實現增加值764.22億元，較上年增長4.1%，對經濟增長貢獻率達63.7%，拉動GDP較上年增長3.1個百分點；第三產業韌性增強，全年實現增加值242.12億元，較上年增長7.1%，對經濟增長貢獻率達36.2%，拉動GDP較上年增長1.8個百分點。 　　

南昌高新區科技與經濟發展局四級調研員張宏濤認為，2022年南昌高新區GDP過千億元，主要得益於電子信息產業生態更加完善，營收突破1500億元，總量佔南昌全市的75%；航空製造產業加速蓄勢，實現營收215億元，中國商飛第二飛機製造中心正式落地，在南昌交付ARJ21國產客機18架；新材料產業加快轉型升級，營收超過1100億元等。 　　

位於南昌市區「東大門」的南昌高新區於1991年3月創建，1992年11月被大陸國務院批准為國家級高新區。

記者會

延伸閱讀

390萬彩禮逼死人？「彩禮高地」江西樂平市喊冤

新加坡下修上季GDP 維持今年經濟成長率預測不變

大馬去年GDP成長8.7%

江西祭28措施 7方面大力提振經濟

相關新聞

蘋果汽車傳奇瑞代工生產

蘋果造車又有新進展，大陸車市傳出，蘋果汽車將由奇瑞負責代工生產，蘋果首款車或許定位大型SUV，將在2026年亮相。奇瑞內...

陸綠能裝機總量 首次超過煤電

隨著風電、太陽能等快速發展，大陸可再生能源裝機總量首次超過煤電裝機。大陸國家能源局數據顯示，去年底大陸可再生能源裝機突破...

南昌高新區GDP破千億 江西首見

根據南昌市政府新聞辦舉行的記者會消息，據統計部門核實，2022年南昌高新區地區生產總值達1010.24億元（人民幣，下同...

貴州跨境人民幣收付 增44.3%

根據中國人民銀行貴陽中心支行消息，2022年貴州省跨境人民幣收付286.9億元，同比增長44.3%；占本外幣收付的29....

情人節訂房夯 00後消費力大躍進

2月14日情人節即將到來，中國大陸在線旅遊平台去哪兒13日披露的數據顯示，2月14日酒店預訂間夜量（入住房間數乘以入住天...

北京AI白皮書 促海外人才創業

截至2022年10月，北京擁有人工智能（AI）核心企業1048家，占大陸全國人工智能企業總量的29%，位列全大陸第一。北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦