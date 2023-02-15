南昌高新區GDP破千億 江西首見
根據南昌市政府新聞辦舉行的記者會消息，據統計部門核實，2022年南昌高新區地區生產總值達1010.24億元（人民幣，下同），較上年增長4.9%，成為江西省首個GDP千億級開發區。
中新社報導，從結構分析來看，第一產業穩中有進，2022年實現增加值4.1億元，較上年增長1.4%；第二產業支撐有力，全年實現增加值764.22億元，較上年增長4.1%，對經濟增長貢獻率達63.7%，拉動GDP較上年增長3.1個百分點；第三產業韌性增強，全年實現增加值242.12億元，較上年增長7.1%，對經濟增長貢獻率達36.2%，拉動GDP較上年增長1.8個百分點。
南昌高新區科技與經濟發展局四級調研員張宏濤認為，2022年南昌高新區GDP過千億元，主要得益於電子信息產業生態更加完善，營收突破1500億元，總量佔南昌全市的75%；航空製造產業加速蓄勢，實現營收215億元，中國商飛第二飛機製造中心正式落地，在南昌交付ARJ21國產客機18架；新材料產業加快轉型升級，營收超過1100億元等。
位於南昌市區「東大門」的南昌高新區於1991年3月創建，1992年11月被大陸國務院批准為國家級高新區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言