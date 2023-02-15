北京AI白皮書 促海外人才創業

截至2022年10月，北京擁有人工智能（AI）核心企業1048家，占大陸全國人工智能企業總量的29%，位列全大陸第一。北京將持續推動建設具有全球影響力的人工智能創新策源地，積極探索人工智能安全、科技倫理治理機制，並促進海外頂尖人才在京創新創業。

中新社報導，13日，北京市經濟和信息化局相關負責人在北京人工智能產業創新發展大會上發布「2022年北京人工智能產業發展白皮書」（以下簡稱白皮書）。 白皮書顯示，北京持續保持人工智能領先優勢。截至2022年10月，北京擁有人工智能核心企業1048家，占大陸全國人工智能企業總量的29%，位列全大陸第一。北京人工智能領域核心技術人才超過4萬人，占全大陸的60%。在專利授權數量全球排名前100的機構中，總部在北京的機構有30家。

白皮書顯示，北京在大陸人工智能創新體系中占重要地位，人工智能支撐能力不斷增強，且大陸人工智能先導區建設成果顯著。數位人、智能機器人等技術在北京冬奧會落地，彰顯科技冬奧魅力。北京多區已開始或完成「智慧城市大腦」相關部署，邁向全域場景開放的智慧城市2.0階段。無人出行服務從示範運營邁入商業化試點新階段。

下一步，北京人工智能產業將如何發展？負責人表示，北京將持續推動建設具有全球影響力的人工智能創新策源地，引導企業、大學、科研院所、新型研發機構、開源社區等，圍繞人工智能關鍵核心技術創新協同攻關；將夯實人工智能產業發展底座。加強人工智能算力基礎設施布局，加速人工智能基礎數據供給，加快建設大陸人工智能創新應用先導區，支持人工智能優勢企業在自動駕駛、智能製造、智慧城市等領域開展創新應用。 北京將積極探索人工智能安全、科技倫理治理機制，構建法律、市場、代碼架構和社會規範相結合的多元路徑；將科學謀劃高端頂尖人才和人工智能復合型人才引進培育機制，進一步促進海外頂尖人才在京創新創業。

負責人指出，北京將積極融入新發展格局，形成人工智能產業發展新突破，助力北京建設國際科創中心和全球數位經濟標竿城市。