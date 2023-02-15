中越客貨運輸線路 新增10條
廣西壯族自治區交通運輸廳13日介紹，日前廣西與越南間新增愛店口岸（中國）—峙馬口岸（越南）1對國際道路運輸車輛通行口岸、10條國際道路客貨運輸線路。
中新社報導，近日，中國大陸與越南兩國交通運輸部門簽署了《關於新增中越國際道路客貨運輸線路和國際道路運輸車輛通行口岸的協議》，現已生效實施。至此，廣西經中越雙方共同確認的國際道路運輸線路從2011年的20條增至30條。
廣西與越南擁有較長的邊境線，轄區友誼關、東興等口岸均是中國大陸通往東協國家的便捷通道。多年來，廣西藉助其獨特的區位優勢，與越南不斷攜手創新探索沿邊開發開放新模式，雙方經貿合作日益密切。
目前，廣西經中越雙方共同確認的國際道路運輸線路包含客運線路17條（已開通11條），貨運線路13條（已開通6條）；國際道路運輸車輛通行口岸增至5對。
根據協議，新增的10條國際道路客貨運輸線路中，5條線路起點分別在廣西南寧、崇左、防城港；5條線路途經廣西出境，起點分別為廣州、深圳、昆明、重慶。此次新增的國際道路運輸線路和國際道路運輸車輛通行口岸納入《實施中越兩國政府汽車運輸協定的議定書》附表。
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