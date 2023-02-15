三星堆博物館 新館年底啟用

「三星堆博物館新館專案承載著社會各界的廣泛關注，建設周期一年左右。為了保證工程如期投用，春節我們也沒有停工。」近日，在四川德陽廣漢市三星堆博物館新館項目建設現場，施工方負責人如是說。

三星堆博物館新館項目位於三星堆博物館園區內，建築面積約5.44萬平方公尺，是現有場館面積的5倍，為特大型、世界級博物館，對標世界一流博物館建設。建成後，將成為大陸西南地區最大的遺址類博物館單體建築。這個春節，項目主要開展室內裝飾裝修施工、室外幕牆施工、機電管線及末端點位安裝。

走進新館裡面，項目的消防水泵房、高效製冷機房、空調機房等設備機房，正處於高效安裝階段，這些設備將有助於讓文物新家更安全更智能。據介紹，為給文物提供量身打造的智能「宜居」環境，在高效製冷機房中，正在安裝的恒溫恒濕空調機組，值得特別關注。由於館內象牙、玉石、青銅器、金器等不同庫區文物，有各不相同的溫度、濕度及空氣潔淨度要求，由恒溫恒濕機組組成的智能群控系統，將可以實現自動監測並調節參數，實現精准化、節能高效的靈敏控制。

目前，館內30餘個機房已全部進入高效安裝階段，並將以最快速度高質量完成安裝及調試工作，為竣工交付做好準備。據悉，整個項目預計將在2023年年底投入使用。