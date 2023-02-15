成本上升 陸鋼鐵業利潤跌逾7成

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）最新數據顯示，2022年，重點統計會員鋼鐵企業實現營業收入6兆5875億元（人民幣，下同），同比下降6.35%；實現利潤總額982億元，同比下降72.27%。

據中新社報導，中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會第五次會議13日在北京舉行。中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波在會上表示，2022年，中國鋼材價格指數（CSPI）年度平均值為122.78點，同比下降13.55%，總體震盪下行，年末則出現企穩回升態勢。受全球通膨壓力上升、國際大宗商品價格波動加劇影響，鋼鐵生產用燃料價格快速上漲。

2022年，中國鋼鐵行業發展面臨的外部環境極為嚴峻，整體行業運行也遇到了較大的困難和挑戰，整體呈現出需求減弱、價格下跌、成本上升、利潤下滑的運行態勢。

中鋼協數據表明，2022年，對標鋼鐵企業進口鐵礦石（粉礦）採購成本同比下降24.16%，煉焦煤採購成本同比上升24.91%，對鋼鐵企業降本增效形成較大壓力。在此條件下，各鋼鐵企業大力開展降本增效活動，製造成本有所下降，全年對標鋼鐵企業煉鋼生鐵成本下降4.63%。

何文波強調，2023年，中國鋼鐵行業將充分發揮產業鏈布局相對完整、市場化程度相對較高、技術體系相對獨立的產業優勢，充分利用制度有優勢、政策有空間、市場有潛力、產業有基礎、投資有方向、改革有目標的有利條件，堅持綠色低碳，推動行業變革，全面完成履行保障供給使命、實現鋼鐵產業自身發展、積極帶動相關產業實現共同繁榮三大重點任務，努力開創鋼鐵工業高質量發展新局面。