陸充電基礎設施 全球最廣最多

大陸國家能源局發言人梁昌新13日表示，大陸已建成世界上數量最多、分布最廣的充電基礎設施網絡。

中新社報導，當天，大陸國家能源局舉行例行記者會，梁昌新介紹，近年來，大陸充電基礎設施快速發展，已建成世界上數量最多、分布最廣的充電基礎設施網絡。主要包括以下方面：

一是充電基礎設施規模迅速擴大。他透露，2022年，大陸充電基礎設施繼續高速增長，有效支撐了新能源汽車的快速發展。充電基礎設施年增長數量達到260萬台左右，累計數量達到520萬台左右，同比增長近100%。其中，公共充電基礎設施增長約65萬台，累計數量達到180萬台左右；私人充電基礎設施增長超過190萬台，累計數量超過340萬台。

二是充換電運營市場取得了較快發展。他說，大陸充電市場呈現出多元化發展態勢，目前各類充電樁運營企業已經超過3000家，其中，公共樁保有量超過1萬台的企業有17家，主要企業聚集效應明顯。電動汽車充電量持續保持較快增長，2022年全年充電量超過400億千瓦時，同比增長達到了85%以上。

三則是技術與標準體系逐步成熟。他表示，大陸國家能源局組建能源行業電動汽車充電設施標準化技術委員會，建立了具有大陸自主知識產權的充電基礎設施標準體系，累計發布大陸國家標準31項、行業標準26項，大陸直流充電標準與歐、美、日並列世界四大充電標準方案。

梁昌新指出，充電基礎設施發展取得顯著成效，但仍存在公共充電設施布局不合理、部分居民小區建樁難充電難、充電市場運行不規範、設施維護不到位等問題。下一步，能源局將會同有關部門繼續加強充電基礎設施產業發展的頂層設計和政策協同，持續優化充電網絡規劃布局。