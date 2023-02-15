遊戲業營收下滑 十年首見
大陸遊戲研究機構「伽馬數據」（CNG）對外發布《2023中國遊戲產業趨勢及潛力分析報告》指出，自去年3月起，大陸遊戲產業實際銷售收入逐步由增長轉為下降，且去年全年實際銷售收入出現近十年的首次收縮，意味著遊戲產業進入「存量」市場。
另一方面，受海外競爭加劇、國際環境變化等因素，大陸遊戲出海也不順，2022年大陸自主研發遊戲在海外市場實際銷售收入出現2018年來首次下降，達173.46億美元，年減3.7%。
去年大陸遊戲市場實際銷售收入人民幣2,658.84億元，按年減少10.3%；遊戲用戶規模6.64億，年減0.33%。2022年自主研發遊戲大陸國內市場實際銷售收入人民幣2,223.77億元，年減13.07%。
為何遊戲產業收入會下降？《2022年中國遊戲產業報告》分析三原因：一是總體經濟仍處於恢復階段，用戶付費意願和付費能力減弱；二是行業對市場發展預期不夠樂觀、信心不足，融資難，新品少；三是受大陸疫情影響，遊戲企業面臨諸多挑戰，比如經營成本大幅提高、現金流出現缺口等。
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