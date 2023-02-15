陸綠能裝機總量 首次超過煤電

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
隨著風電、太陽能等快速發展，去年底大陸可再生能源裝機總量首次超過煤電裝機。（新華網）
隨著風電、太陽能等快速發展，去年底大陸可再生能源裝機總量首次超過煤電裝機。（新華網）

隨著風電、太陽能等快速發展，大陸可再生能源裝機總量首次超過煤電裝機。大陸國家能源局數據顯示，去年底大陸可再生能源裝機突破12億千瓦，達12.13億千瓦，超過煤電裝機，占發電總裝機的47.3％，年增2.5個百分點。

大陸國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬近日表示，去年大陸可再生能源新增裝機1.52億千瓦，占新增發電裝機的76.2％，已成為電力新增裝機的主體。其中，太陽能、風電的貢獻最大，水電、抽水蓄能、生物質發電也取得了較快的增長。

官方數據顯示，2022年大陸全國風電、太陽能發電新增裝機突破1.2億千瓦，達1.25億千瓦，連續三年突破1億千瓦，再創歷史新高。其中，風電新增3,763萬千瓦、太陽能發電新增8,741萬千瓦。此外，常規水電新增裝機1,507萬千瓦，抽水蓄能新增880萬千瓦，生物質發電新增334萬千瓦。

王大鵬表示，去年多個可再生能源重大工程取得重大進展。一是以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能基地建設進展順利。第一批9,705萬千瓦基地專案已全面開工、部分已建成投產，第二批基地部分專案陸續開工，第三批基地已形成專案清單。

二是水電建設積極推進。白鶴灘水電站16台機組全部建成投產，長江幹流上的6座巨型梯級水電站，烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩形成世界最大「清潔能源走廊」。

三是抽水蓄能建設明顯加快。2022年新核准抽水蓄能項目48個，裝機6,890萬千瓦，已經超過「十三五」時期全部核准規模，全年新投產880萬千瓦，創歷史新高。

截至2022年底，大陸風電累計裝機規模為3.65億千瓦、太陽能發電3.93億千瓦、生物質發電0.41億千瓦、常規水電3.68億千瓦、抽水蓄能0.45億千瓦。

大陸去年風電、太陽能的發電量也有突破性增長，首次突破1兆千瓦時，達1.19兆千瓦時，年增21％，占全社會用電量的13.8％，年增2個百分點，接近大陸全國城鄉居民生活用電量。

大陸2022年可再生能源發電量達2.7兆千瓦時，占全社會用電量的31.6％，同比提高1.7個百分點，可再生能源在保障能源供應方面發揮的作用愈來愈明顯。

王大鵬還表示，中國大陸可再生能源繼續保持全球領先地位。全球新能源產業重心進一步向中國轉移，中國生產的太陽能元件、風力發電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球市占七成。

再生能源 水電 太陽能發電

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