北方擬入股金龍稀土
中國大陸最大稀土供應商北方稀土（集團）公告，該公司擬參與廈門鎢業全資子公司福建省長汀金龍稀土有限公司（金龍稀土）增資。北方稀土並稱，該公司與廈門鎢業將進一步圍繞稀土產業鏈延伸與互補，加強雙方及關聯企業股權合作，構建更加穩固的戰略合作關係。
據澎湃新聞，北方稀土擬出資約人民幣1.05億元，以非公開協定方式投資參股金龍稀土。投資完成後，北方稀土約占金龍稀土本次增資後註冊資本的3％。
金龍稀土成立於2000年，2006年廈門鎢業完成收購後陸續增資，成為廈門鎢業全資子公司。目前，主要產品有稀土氧化物、稀土金屬、螢光粉、磁性材料等，擁有從稀土分離到稀土金屬和深加工（螢光粉、磁性材料）等較為完整的產業鏈。
截至2022年6月底，金龍稀土總資產為人民幣40.42億元，負債人民幣19.34億元；2022年上半年營業收入為人民幣29.41億元，歸於母公司股東淨利潤為人民幣1.47億元。
投資參股方案顯示，金龍稀土本次擬透過增資擴股方式引進十類投資者，其中以公開方式引進二類戰略投資者，其他八類投資者以非公開協定方式引進。
值得關注的是，北方稀土和廈門鎢業雙方均為大陸大型稀土企業集團。北方稀土是大陸最早建立的國有控股稀土企業，其前身是始建於1961年的包鋼8861稀土實驗廠，並在1997年成為「中華稀土第一股」。
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