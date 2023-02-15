阿里華為騰訊挺進東南亞

Google母公司Alphabet、微軟和亞馬遜等巨頭雖然在全球雲端市場占據主導地位，但大陸業者正搶先矽谷巨擘投資泰國、印尼等新興市場，凸顯美中大型企業為關鍵技術在東南亞所展開的角力戰。

包括阿里巴巴、華為、騰訊等大陸科技公司，計劃未來幾年在東南亞市場大舉投資。產業分析師和客戶指出，大陸業者提供的產品比美國同業平價，吸引對價格敏感的消費者。

華爾街日報報導，用某些指標來看，大陸業者已經領先美國業者。以雲端產業表達網路規模的「可用區域」（availbale zone）為例，根據各企業自己的統計，阿里、騰訊和華為在東南亞的「可用區域」，都已領先亞馬遜的AWS、微軟的Azure和谷歌旗下子公司Alphabet Google Cloud。

顧能（Gartner）的數據也顯示，針對雲端基礎建設，大陸企業在泰國的市占率已經超過 Google。

阿里雲是大陸最大雲端服務供應商，去年9月承諾三年內投資10億美元，支持跨國合作夥伴。該公司1月在新加坡成立國際商業總部。

華為正在為泰國和馬來西亞政府機構的數位政府和智慧城市專案提供雲服務。去年11月，該公司表示將投資3億美元在印尼開發雲計算基礎設施。

騰訊憑自身在音訊和視頻技術方面專長，為越南和巴基斯坦等國家直播和社交媒體平台提供雲服務。提供該地區遊戲公司支持服務。