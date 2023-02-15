房市小陽春 多城租金漲

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

儘管大陸房市銷售仍在築底，但伴隨節後返工、開工熱潮，租房市場正出現復甦苗頭。據大陸房企調研機構克而瑞租售監測的55城中，1月有超過六成城市租金月增率上漲，最大漲幅達到12.5%。此外，大陸重點十城長租成交量已超疫情前水平。大陸租賃市場有望迎來「小陽春」。

克而瑞數據顯示，從租金漲跌城市數量來看，重點55城中，有35城1月租金月增率上漲，占比超過六成，年增率上漲的城市數量也達到了三成以上。

不過，如果以大陸全國範圍的租房市場來看，租金實際上仍呈現下跌趨勢。克而瑞租售數據顯示，大陸全國55城1月個人房源平均租金為每月每平方公尺人民幣32.90元，月跌2.37%，年跌0.87%。

此外，大陸的租房特徵有傾向長租化的趨勢。克而瑞租售調研顯示，去年接受租房的人群占比達到33.18%，較2021年提升10%左右。此外，有52%受訪人群租房年限達到五年以上，還有20%的客戶接受十年以上租房。

據中國城市住房租賃智庫聯合自如研究院發布數據顯示，春節後一周比春節前一周，北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、武漢、廣州、天津、蘇州等全國重點十城長租業主諮詢量月增率增長超過四倍、業主委託量月增率增長2.5倍。

春節 北京 疫情

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