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華為與韓企Hansol PNS達成韓國授權代理合作

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓媒BusinessKorea報道，華為韓國公司授權韓企Hansol PNS作為企業產品的韓國獨家代理商。

2月10日，兩家公司在首爾的華為韓國辦事處簽署協議，華為韓國公司CEO孫魯源與Hansol PNS IT服務部門負責人金亨俊出蓆了會議，兩家公司計劃為韓國客戶提供最佳的數字化轉型解決方案和服務。“華為有能力穩定提供優秀的設備，”金亨俊表示。“我們將通過穩定我們的分銷網絡為我們的客戶提供出色的解決方案。”

1月，孫魯源在華為數據中心能源峰會表示，華為作為韓國ICT產業的重要成員，將基於我們對數據中心業務的深刻理解和技術優勢，與客戶、夥伴開展合作，引領數據中心行業朝著智能化、低碳化發展，共建更為廣濶美好的綠色未來。

（校對/趙月）

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