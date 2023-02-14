紫光展銳計劃融資100億人民幣 推動公司上市

集微網消息，據路透社報道，知情人士表示，紫光展銳正在新一輪融資中籌集100億元人民幣，這將使該公司估值達到700億元人民幣。

知情人士稱，利用當地投資者對中國國內芯片行業日益增長的興趣，紫光展銳已經在這輪融資中接洽了幾家國家支持的投資基金，以在美國的壓力下加強自給自足。

其中一位知情人士表示，該公司的目標是在3月中旬之前找到候選投資者，並在6月底之前結束這輪融資，最終在國內上市。

紫光展銳官方微信公衆號發文表示，紫光展銳2023投資者交流會中，紫光展銳公佈2022年實現營業收入140億元，逆勢增長20%，公司正式啓動新一輪股權融資。其董事會秘書賈韶旭表示，將利用這筆資金提升其技術和產品競爭力。

此前有消息稱，智路建廣聯合體在完成600億元對紫光集團的重整後，正在評估削減債務的辦法，包括出售工業地產以及將紫光展銳等3家快速成長的業務部門予以上市。紫光展銳在不久前，有消息稱今年完成新一輪融資時，估值已超600億。市場認為，如果紫光展銳能成功登陸科創板，其市值可能會超2000億。

除了智路資本，該公司的股東還包括大基金擁有該公司13%股份，以及保留11%股份的英特爾投資。

（校對/王雲朗）