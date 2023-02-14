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深圳2023年GDP目標增長6％ 將培育5家獨角獸企業

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
深圳市長覃偉中作政府工作報告時提出，深圳2023年地區生產總值（GDP）增長預期目標是6％。(新華網)
深圳市長覃偉中作政府工作報告時提出，深圳2023年地區生產總值（GDP）增長預期目標是6％。(新華網)

深圳市七屆人大四次會議14日開幕，深圳市長覃偉中作政府工作報告時提出，深圳2023年地區生產總值（GDP）增長預期目標為6％。同時，2023年將新增國家級專精特新小巨人企業100家，國家高新技術企業1,000家，境內外上市公司40家，獨角獸企業5家，培育更多世界一流企業。

深圳市去年地區GDP為人民幣3.24兆元，增長3.3％。其中，固定資產投資約人民幣9,000億元，增長8.4％；社會消費品零售總額人民幣9,708億元，增長2.2％；進出口總額人民幣3.7兆元，增長3.7%，出口總量連續30年居大陸城市首位。

2022年深圳市產業結構持續優化，規模以上工業總產值人民幣4.55兆元，增長7.0％，規模以上工業增加值人民幣1.04兆元，增長4.8%％，工業總產值、工業增加值實現大陸城市「雙第一」。其中，2022年戰略性新興產業增加值人民幣1.33兆元，占地區生產總值比重提高到41.1％；現代服務業增加值人民幣1.52兆元，占服務業增加值比重提高到76.3％。

報告提出，2023年深圳經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長6％，地方一般公共預算收入增長6％，規模以上工業增加值增長6％以上，全社會研發投入增長8％以上，消費者物價指數（CPI）漲幅控制在3％左右，新增就業18萬人，居民人均可支配收入穩步增長。

此外，覃偉中在政府工作報告提到，今年深圳將聚焦穩企援企利企，實施市場信心提振行動，實施支持中小微企業紓困及高品質發展措施，新增小微企業首貸戶2萬戶以上，新增普惠小微貸款人民幣2,000億元、製造業貸款人民幣1,500億元、科技型企業貸款人民幣2,000億元。

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