陸加強監管居民港美股交易 已12家券商暫停開戶

繼香港券商耀才證券宣布2月16日起關閉大陸投資者帳戶後，國泰君安國際也被曝暫停大陸居民身份開戶。據中新經緯，目前至少已有東方證券、興業證券等12家券商已不受理大陸投資者開港美股帳戶的服務。至於暫停原因，多家券商提到，跟監管政策相關。

此前市場就有傳聞稱，有16家大陸國資券商收到消息，要於2月16日之前清散港美股業務，大陸國內IP要下線港美股App。

不過，中新經緯聯繫多家頭部券商，均稱未瞭解或接收到相關提示。由此，耀才證券先行宣布暫停大陸居民身份開立香港證券帳戶令市場矚目。受此消息衝擊，13日耀才證券股價下跌12.34％。

多家陸媒13日報導稱，國泰君安國際也已經暫停大陸居民身份開戶。中新經緯以投資者身份致電20家大陸券商香港子公司後得知，包括中信證券、招商證券、華泰證券、國信證券、天風證券、平安證券這6家券商的客服表示，目前大陸投資者可以正常開立香港證券帳戶，且可以正常買賣證券，還沒有收到暫停該業務的相關提示。

不過，東方證券、興業證券、山西證券、中泰證券、財通證券、華福證券、長江證券、哈富證券（即東方財富香港子公司）、國都證券、東興證券這10家券商的客服均表示，目前不受理大陸投資者開立港（美）股帳戶。其中，除長江證券是2月13日當天停止該業務外，多數券商均是近一兩周暫停。

光大證券、海通證券、安信證券香港子公司的客服則表示，大陸居民持有效證件前往香港本地的櫃檯可以開戶，線上則不能。經瞭解，光大證券和海通證券此前可以直接線上開戶，近期才暫停了線上開戶。安信證券國際客服則稱，該公司一直以來都只支持大陸投資者親赴香港開戶。

據大陸證監會此前披露，截至2021年共有35家大陸證券經營機構在境外設立子公司，其中有34家機構在香港設立子公司，均持有香港證監會的證券經紀、承銷保薦等牌照，具備擔任大陸內資企業境外上市主辦行、機構投資者境外主經紀和託管商的相關資格。

市場人士指出，部分券商叫停大陸投資者開立港美股帳戶跟證監會推進非法跨境展業的整治工作有關。

今年1月，大陸證監會發佈了《證券經紀業務管理辦法》，自2023年2月28日起施行。大陸證監會官網提到，《辦法》援引《證券法》《證券公司監督管理條例》相關規定，加強對非法跨境經紀業務的日常監管，對相關違法違規行為，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，穩步推進整改規範工作。

目前，已至少有12家券商關閉了大陸投資者線上和線下港美股開戶的服務。一位不願具名的非銀分析師表示，這部分業務規模本身就不大，一般散戶是不會直接參與境外投資的，而參與的又多是網路券商的客戶。與此同時，高淨值和超高淨值人群也不會透過這種方式投資香港市場。高淨值人群一般會選擇財富管理打包服務，投資範圍不會僅限股票層面。