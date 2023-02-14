進口一箱到底 寧夏鐵海聯運開通

一列載有1500噸亞麻籽集裝箱的58車班列12日抵達銀川鐵路南站貨場。此批俄羅斯亞麻籽是寧夏首次實現以鐵海聯運「一箱到底」、保稅物流模式進口貨物，標誌著寧夏鐵海聯運「一箱到底」國際貨運進口通道正式開通。

中新社報導，據瞭解，本次進口亞麻籽是從俄羅斯符拉迪沃斯托克海運至天津港，通過天津港—銀川點對點貨運班列直運至銀川鐵路南站貨場，後將送至銀川綜合保稅區，全程一箱到底、一站式無縫對接，有效降低轉運風險和國際物流成本。 寧夏是中國大陸亞麻籽加工和亞麻籽油消費核心地區，對亞麻籽原料需求巨大。暢通亞麻籽進口貨運通道，對推動寧夏建設進口亞麻籽集散中心和加工中心具有十分重要的意義。

為有效幫助寧夏亞麻籽油生產企業破解原料不足等問題，寧夏商務廳（政府口岸辦）在開通經新疆阿拉山口和霍爾果斯、內蒙古二連浩特和滿洲裡以及黑龍江綏芬河口岸亞麻籽進口貨運通道的基礎上，本次會同銀川海關、天津港、蘭鐵局寧夏貨運中心以及銀川綜保區、銀川公鐵物流園等相關單位，開闢的銀川—天津港鐵海聯運一箱到底亞麻籽進口貨運通道，不但有利於進一步提升寧夏亞麻籽進口貨運通道韌性，為寧夏油脂產業鏈高質量發展提供有力支撐，還實現了銀川—天津港鐵海聯運國際貨運通道重進重出，有效解決銀川—天津港鐵海聯運通道進口貨源不足，集裝箱排空成本較高等問題。

據測算，每個集裝箱可節省運費約800元至1000元人民幣，有效降低了企業國際物流運輸成本。