陸出口歐盟 首列地鐵列車交付

據大陸中車唐山機車車輛有限公司（以下簡稱中車唐山公司）12日消息，當地時間2月11日，該公司在葡萄牙波爾圖舉行首列地鐵列車交付暨「公眾開放日」活動，這是中國大陸首個出口歐盟國家城軌車輛的首次亮相。

中新社報導，據介紹，新型地鐵列車由中車唐山公司與波爾圖地鐵公司聯合設計，具有輕量化、低能耗、智能化等特點。車輛目前已完成復軌試驗、和既有車輛連掛試驗、曲線通過試驗、和既有車輛匯車等試驗，並成功在波爾圖地鐵網路的4條線上試運行。

據瞭解，來自中國大陸的18輛新型地鐵將會陸續抵達葡萄牙波爾圖並投入使用，進一步提升波爾圖市民出行體驗。

中車唐山公司總經理譚沐表示，數位化技術在波爾圖新型地鐵中的應用，能够降低車輛全生命周期成本，使波爾圖新型地鐵更加智能、綠色、舒適。希望以波爾圖新型地鐵列車項目為一個開端，進一步加強合作，為葡萄牙提供更多優質的產品和服務。