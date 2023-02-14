地攤兒重現 北京外擺激活消費

「以前的地攤兒要回來了？」在北京亮馬河畔，市民孫莉看著眼前形似「銅球」的露天雜貨攤不禁發問。春節假期後，北京升級、重推商業外擺形態，力推開年經濟復甦。

香港中通社報導，日前，北京官方發布《清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案》，提出將在重點商圈組織開展外擺試點。「剛得知消息時，同行們都為之一振」，三里屯某外擺咖啡業主孔熠（化名）第一次將自家生意搬到大街上，他直言，沒想到在太古里也能體驗擺攤兒的感覺。

不同於傳統地攤，最新的外擺攤位明顯更加精緻。孔熠現在的外擺攤位正對不久前關閉的三里屯酒吧街，憶起十多年前沿街的各式小攤，往往只需一塊裹布或一張小桌就能出攤，「現在的外擺攤裝修精緻，幾家咖啡店統一風格之後，再一起營業」。

公開資料顯示，在經歷多次城市更新改造後，過去印象中雜亂無序、占道經營的地攤兒，已在北京逐漸變為規範有序的外擺攤。有分析指出，新政策的推出令北京露天外擺商業形態，從有序朝品質化方向發展。

「以後地攤兒變成這樣也挺好！」孫莉坦言，眼前的雜貨攤確實更加精緻整潔，其中販售的商品質量亦遠勝從前，如果地攤以這種形式在北京重新鋪開，很多人都能接受。

北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，從地攤兒到商業外擺，此種商業形態觸及最終消費，最容易接近消費者，可有效促進疫後商業活力的回歸。

其實，在整個春節期間，大陸各地的外擺經營已成為消費復甦反彈的風向標。文旅部門發布的數據顯示，主推地攤經濟、夜經濟的四川接待遊客人數居大陸首位，遍布省內各地的路邊小吃攤、茶攤等外擺經營既是招牌，也是促銷。

身肩首都功能的北京是超大型城市，最終消費占經濟增長貢獻比重逾六成。分析人士指出，在消費日益成為拉動經濟增長重要推手的背景之下，隨著大陸一系列優化防控措施接續落地，各類經濟活動逐步回歸正軌，北京商圈外擺的再次升級與重新鋪開，正擺出新年大力激活消費，推動經濟復甦的姿態。