企業復工復產 湖北招工春風拂

節後，中國大陸各地企業加速復工復產。在荊楚大地，「2023年春風行動暨就業援助月」專項服務活動正在火熱進行中。

新華社報導，早上8點，湖北省鄂州市華容區舉辦的招聘會現場已是一片繁忙景象。參會企業擺好攤位，架起易拉寶。「工資待遇如何？」「有什麼技術要求？」…從四面八方趕來的求職者三五成群，四處諮詢。不一會兒，他們手裡就攥起一疊厚厚的傳單。

水電工、質檢員、工程師…學歷要求從高中到研究生，月工資從人民幣數千元到上萬元，8000餘個工作崗位令人眼花撩亂。有的企業現場面試求職者，當即給出招聘意願；有的企業直播帶崗，為線上求職者提供諮詢。

家住鄂州市的胡志陽起了個大早，隨便吃了口早飯就趕到了現場。「今年的招聘會太熱鬧了！」

50歲的胡志陽當過水電工。「我剛來不一會兒就諮詢了十來家公司，他們都在擴招水電工。他們都有意向招我。」胡志陽笑著說，「我考慮去那家建材公司，工資待遇不錯，我明天就去試崗。」

招聘會現場，分揀員、快遞員等快遞物流崗位獲得不少年輕人的青睞。「經濟正在復甦，快遞物流又暢通起來，加之消費市場回暖，物流需求增大，今年整個行業的招工量正在大幅的提升。」一家快遞公司的招工人員說。

華容區招聘會是湖北「2023年春風行動暨就業援助月」專項服務活動的一部分。據了解，湖北重大項目多、開工早，各地用工需求旺盛。今年1至3月，湖北將組織招聘活動2486場，近2萬家企業參與，提供就業崗位超過85.6萬個。

近日，在湖北省天門市舉辦的招聘會現場，縫紉工崗位成了求職者的「香餑餑」。

據了解，為促進服裝產業發展，近年來，天門市通過招商引資，投資建設面積約5300畝的「天門·中國時尚服裝特色小鎮」，規劃引進50餘家服裝企業。目前，已有11家服裝企業入駐投產，在崗職工約4500人。

「企業的不斷入駐創造了大量工作機會，今年服裝小鎮新增1000餘個就業崗位，縫紉工最為緊缺。」湖北天門龍騰服裝小鎮有限公司辦公室主任朱俊東說，天門市紡織服裝企業發展提速，地方政府高度重視，用工環境和工資待遇得到雙提升，越來越多在外務工人員想回家就業。

招工春風勁吹，求職熱情高漲。湖北省人力資源和社會保障廳相關負責人介紹，截至目前，湖北省已舉辦「春風行動」線上線下招聘會2000餘場，促成就業意向者21.5萬人次。