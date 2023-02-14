聽新聞
test
0:00 / 0:00
李克強：催動經濟增長
大陸國務院總理李克強昨（13）日在一場聽取民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表相關意見的座談會指出，大陸經濟運行去年底企穩、今年初回升，他提醒要看到經濟平穩運行仍面臨不少風險與挑戰，並說要貫徹黨中央、國務院部署，繼續拓展經濟回升態勢。
李克強在會中指出，大陸經濟運行受到疫情等超預期因素衝擊，大陸官方靠前實施既定政策，推出穩經濟一攬子政策和接續措施，召開全國穩經濟大盤會議，共同穩住宏觀經濟大盤，經濟實現合理增長，全年城鎮新增就業1200多萬人，年末物價漲幅1.8%。「這殊為不易」。
李克強再度細數這五年來重大成就，包括創新宏觀調控，推進改革開放，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，保障和改善民生，經濟實現年均5.2%的中高速增長，城鎮新增就業年均1270多萬人。而在宏觀調控不搞大水漫灌，支撐了穩物價。
綜合陸媒相關報導，從李克強近期發表的言論來看，基本上認為自己任內交出一份「可接受」的成績單，因為在疫情與嚴格防疫控管下，總體經濟還不致失速滑入負增長，經濟運行保持在合理區間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言