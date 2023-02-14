李克強：催動經濟增長

大陸國務院總理李克強昨（13）日在一場聽取民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表相關意見的座談會指出，大陸經濟運行去年底企穩、今年初回升，他提醒要看到經濟平穩運行仍面臨不少風險與挑戰，並說要貫徹黨中央、國務院部署，繼續拓展經濟回升態勢。

李克強在會中指出，大陸經濟運行受到疫情等超預期因素衝擊，大陸官方靠前實施既定政策，推出穩經濟一攬子政策和接續措施，召開全國穩經濟大盤會議，共同穩住宏觀經濟大盤，經濟實現合理增長，全年城鎮新增就業1200多萬人，年末物價漲幅1.8%。「這殊為不易」。

李克強再度細數這五年來重大成就，包括創新宏觀調控，推進改革開放，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，保障和改善民生，經濟實現年均5.2%的中高速增長，城鎮新增就業年均1270多萬人。而在宏觀調控不搞大水漫灌，支撐了穩物價。

綜合陸媒相關報導，從李克強近期發表的言論來看，基本上認為自己任內交出一份「可接受」的成績單，因為在疫情與嚴格防疫控管下，總體經濟還不致失速滑入負增長，經濟運行保持在合理區間。