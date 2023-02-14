解封效應 蘋果庫克下月訪陸

在大陸疫情解封，並重新開放國境背景下，全球多間跨國企業執行長將在3月訪陸，為疫情後首見，包括蘋果執行長庫克及輝瑞的行政總裁博爾拉等人。顯示企業對大陸市場的重視，大陸官方也希望藉此吸引更多外商投資，目前中央與地方上下皆加大力度在引進外資、穩住外資。

華爾街日報報導，大陸未來幾個月將舉行多場商業會議，預料能吸引數十名高管與會。這些會議包括3月底的中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇，以及4月下旬的上海國際汽車工業展。

福斯汽車（VW）執行長布魯莫已於1月底到2月初訪中國大陸五天，與合資企業夥伴和當地員工見面，並拜會政府官員。賓士集團總裁也在規劃訪問行程。

跨國企業高管陸續訪陸表明，跨國企業的高層主管正陸續重回這個孤立了三年的全球製造重鎮和巨大的消費者市場，儘管地緣政治緊張局勢加劇，西方企業仍在尋找大陸重新開放帶來的商機。

大陸官方自疫情解封以來，上自中央、下至地方無不盡全力吸引外資。除了各地強化招商引資力度之外，更有許多省份選擇直接出擊。例如浙江省在1日組織赴歐洲投資促進團開啟為期十天之旅，行程涵蓋捷克、匈牙利、德國。希望能增強跨國公司投資浙江、落戶浙江的信心。

此外，包括福建、廣東與海南沿海城市也提出相關政策促進國際招商行動。

外資企業是大陸要恢復經濟活力不可缺乏的重點對象。大陸國務院發展研究中心副主任隆國強曾提及，外資企業是大陸重要的市場主體，促進外資穩存量、擴增量，是大陸擴大高水平對外開放的重要舉措，也是服務構建新發展格局的應有之義。

據《中國證券報》報導，大陸商務部研究院研究員聶平香表示，中央和地方都非常重視重大外資項目的牽引帶動作用，不斷完善工作機制和保障措施，將極大便利外資重大項目落地實施，進一步增強外商投資信心。

去年12月召開的中央經濟工作會議便指出，要更大力度吸引和利用外資。