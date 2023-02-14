廣東石化項目 打通全流程

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

12日7時28分，隨著乙烯產品分析合格、進入合格罐區，位於廣東省揭陽市的中國石油廣東石化煉化一體化項目（廣東石化項目）化工龍頭裝置——120萬噸/年乙烯裝置投料試車一次成功。至此，廣東石化項目打通全流程。

中新社報導，中國石油廣東石化公司黨委書記、執行董事康志軍表示，廣東石化項目是廣東省重點項目，也是中國大陸唯一可全部加工劣質重油的煉化基地。

據介紹，廣東石化項目年加工原油能力2000萬噸，乙烯產品120萬噸、芳烴產品260萬噸。其中，120萬噸/年乙烯裝置是目前大陸自主技術最大規模國產化乙烯裝置。 　　

作為中國石油一次性投資最大的煉化一體化項目，廣東石化項目在2018年全面啟動建設，匯聚了大陸國內外頂尖技術與團隊，在920公頃的建設現場，高峰時期擁有近4萬名建設者。 　　

在建設過程中，創造出多項大陸國內、亞洲乃至世界的施工紀錄。如使用世界最大的5000噸門式起重機和4000噸履帶起重機聯手整體吊裝4606噸的抽餘液塔，刷新亞洲最重石化塔器吊裝紀錄。 　　

據瞭解，廣東石化項目建成投產後，僅在大陸華南地區就可增加合成樹脂產品供應250萬噸/年，顯著降低粵港澳大灣區家電、電子等產業化工原料的對外依存度。

廣東 東石 重機

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