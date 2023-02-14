香港復辦大型盛事 展示全面復常

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區政府財政司司長陳茂波12日發表網誌文章稱，2023年香港將陸續舉辦大型盛事活動和體育比賽，也有很多大型展覽和國際級論壇及峰會。大型盛事的復辦，可以向世界展示香港已經全面復常，社會和經濟已步出疫情的困擾。

中新社報導，陳茂波表示，一系列廣受歡迎的盛事活動，在國際上有不少堅實的支持者和捧場客，復辦這些活動將有助帶動更多中國大陸和國際旅客來港，本地旅遊、酒店、零售和飲食等行業都能受惠。另一方面，經過3年疫情，市民生活節奏和習慣被干擾，復辦大型活動，讓大家也可再次親身參與，共享愉快時光。 

他還說，香港經濟漸漸恢復，下周公布的最新失業率可望繼續改善，惟不少行業面對著招聘困難，需要加快積極處理。事實上，不同行業、大小企業和個人，經過了3年多的壓力，已做了不少調整。香港正朝著逐步改善、持續向好的態勢向前。隨著訪港旅客人數逐步增加，可以預期旅遊、零售、餐飲、運輸物流等行業，將逐步重拾增長。

還有不到兩個星期，便是香港發表新一年度財政預算案的日子。他表示，他和同事們正努力敲定預算案的內容，今年的挑戰在於經濟在乍暖還寒之際、復甦勢頭還需要加固之時，如何一方面穩住民生和經濟、增添發展動能；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。

希望新一分預算案能為香港的復甦提供穩定的鋪墊和引領，並透過積極投資未來，為香港開拓更廣闊的發展空間。

香港 疫情

延伸閱讀

ChatGPT幫台灣人規劃香港3天2夜行程 引發當地人「一起找碴」笑翻

中製智能地鐵列車駛進葡萄牙 18列車陸續投入使用

陸客反駁歧視論 聲稱在港講普通話沒遭白眼

香港藥房生意增長10至15% 人手尚欠3成

相關新聞

解封效應 蘋果庫克下月訪陸

在大陸疫情解封，並重新開放國境背景下，全球多間跨國企業執行長將在3月訪陸，為疫情後首見，包括蘋果執行長庫克及輝瑞的行政總...

企業復工復產 湖北招工春風拂

節後，中國大陸各地企業加速復工復產。在荊楚大地，「2023年春風行動暨就業援助月」專項服務活動正在火熱進行中。

陸發布中央1號文件 力推鄉村振興

中共十三日發布二○二三年「中央一號文件」，循例以「三農」問題為主軸。文件提出，堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線...

地攤兒重現 北京外擺激活消費

「以前的地攤兒要回來了？」在北京亮馬河畔，市民孫莉看著眼前形似「銅球」的露天雜貨攤不禁發問。春節假期後，北京升級、重推商...

廣西廠商直播徵才 省時高效率

「我們公司主要招聘技術崗、基礎崗等崗位，現在我和大家詳細介紹一下崗位數量和要求，有什麼問題可以在直播間留言……」日前，在...

香港復辦大型盛事 展示全面復常

香港特區政府財政司司長陳茂波12日發表網誌文章稱，2023年香港將陸續舉辦大型盛事活動和體育比賽，也有很多大型展覽和國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦