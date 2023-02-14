香港復辦大型盛事 展示全面復常

香港特區政府財政司司長陳茂波12日發表網誌文章稱，2023年香港將陸續舉辦大型盛事活動和體育比賽，也有很多大型展覽和國際級論壇及峰會。大型盛事的復辦，可以向世界展示香港已經全面復常，社會和經濟已步出疫情的困擾。

中新社報導，陳茂波表示，一系列廣受歡迎的盛事活動，在國際上有不少堅實的支持者和捧場客，復辦這些活動將有助帶動更多中國大陸和國際旅客來港，本地旅遊、酒店、零售和飲食等行業都能受惠。另一方面，經過3年疫情，市民生活節奏和習慣被干擾，復辦大型活動，讓大家也可再次親身參與，共享愉快時光。

他還說，香港經濟漸漸恢復，下周公布的最新失業率可望繼續改善，惟不少行業面對著招聘困難，需要加快積極處理。事實上，不同行業、大小企業和個人，經過了3年多的壓力，已做了不少調整。香港正朝著逐步改善、持續向好的態勢向前。隨著訪港旅客人數逐步增加，可以預期旅遊、零售、餐飲、運輸物流等行業，將逐步重拾增長。

還有不到兩個星期，便是香港發表新一年度財政預算案的日子。他表示，他和同事們正努力敲定預算案的內容，今年的挑戰在於經濟在乍暖還寒之際、復甦勢頭還需要加固之時，如何一方面穩住民生和經濟、增添發展動能；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。

希望新一分預算案能為香港的復甦提供穩定的鋪墊和引領，並透過積極投資未來，為香港開拓更廣闊的發展空間。