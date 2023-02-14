廣西廠商直播徵才 省時高效率

「我們公司主要招聘技術崗、基礎崗等崗位，現在我和大家詳細介紹一下崗位數量和要求，有什麼問題可以在直播間留言……」日前，在博白飛揚在線直播間，10家廣西玉林本土企業代表詳細介紹了各自公司的招聘崗位、崗位要求、薪酬待遇等資訊，吸引近7萬人觀看，通過直播間留言、求職群互動，不少求職人員找到了理想的崗位。

新華社報導，「最近線上、線下的招聘會比較多，我這邊也經常關注。直播帶崗的方式很好，在家就能了解招工需求，省去了很多時間和交通成本，遇到合適的崗位可以直接投遞簡歷。」來自博白縣的求職者周芳說，她此前曾在廣東電子廠打工，今年想就近找工作，希望照顧家人的同時，增加家庭經濟收入。

今年以來，為推動農民工群體穩崗就業，博白縣人力資源和社會保障局舉辦了系列公共就業服務活動，在產業園區、易地搬遷安置點、鄉鎮集市、村屯等地舉辦鄉鎮巡迴招聘會，同時開展網絡招聘活動，擴大輻射範圍，不斷豐富求職者的就業選擇。

在廣西巴莫科技有限公司，上百名農村勞動力在博白縣人社部門工作人員的帶領下，免費乘坐班車到企業參觀，了解用工需求，不少求職者在現場排隊面試。「這邊的工作待遇不錯，我面試了操作員崗位，已經面試成功，體檢結束後，就可以等通知入職了。」求職者黎雁說。

「我們同各鄉鎮一起發動求職人員報名參加專車接送進廠應聘活動，分批次組織到重點產業園區企業參觀，引導有意向的求職者現場報名應聘。」博白縣人力資源和社會保障局局長廉煉說，博白積極開展就業專項服務活動，開通「家門到車門、車門到廠門」綠色用工直通車，持續推進穩崗就業。截至2月10日，博白共舉辦19場線上、線下招聘會，有130多家企業參加，提供6800多個崗位，線上、線下累計有3980多人達成初步就業意向。