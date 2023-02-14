西安用電量攀升 顯示經濟復甦

用電量被稱為衡量經濟發展水平和企業信心的「晴雨表」。最近在西安可見，農曆正月以來，包括裝備製造、食品加工、農林牧漁等多個行業在內，許多企業用電量呈幾何級數增長。隨處可見的忙生產、保交貨的繁忙場景，顯示出西安以製造業為代表的各產業經濟復甦態勢。

新華社報導，統計數字顯示，春節過後，西安工業高壓客戶復工復產超過16000家，工業用電量同比增長50%。大陸國家電網西安供電公司數據分析師王婷表示，企業卯足幹勁搶新局、全力實現「開門紅」的背後，是經濟發展呈現出「開局穩」和信心強的積極信號。

用電量的顯著增長，是企業對穩經濟、強預期各項舉措的積極回應。西安西電光電纜有限責任公司是一家生產通信電纜、高端家裝電纜等產品的大陸央企。今年1月至今，公司5個生產廠房108條生產線保持連續運轉，1月全公司用電量125.4萬千瓦時，同比增長311%。

公司董事長張晉波表示：「隨著多個項目訂單陸續交付，企業1月實現產值人民幣1.68億元，同比增長911%。穩定既有份額，謀求海外市場，形成新的利潤增長極，是我們各生產線滿負荷運轉、跑出加速度的動力來源。」

用電量的顯著增長，是快速復甦的消費市場帶給企業的充分信心。最近，隨著以文旅市場復甦為代表的消費市場反轉，大量訂單像雪花一樣「飄」向中糧可口可樂飲料（陝西）有限公司，目前，企業單月產量已達620萬標箱，同比增長51%，年總產能35萬噸的5條生產線已滿負荷生產。

大陸國家電網西安供電公司市北分公司副經理盧超表示，為幫助企業解決生產中的辦電問題，公司根據區域內企業分布情況和用電計劃，開闢了企業辦電「綠色通道」，實施「一企一策」專屬服務，以確保企業用電需求得到滿足。

今年1月，西安市北地區售電量突破4.19億千瓦時，同比增長11.93%。