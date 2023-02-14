聽新聞
test
0:00 / 0:00

西安用電量攀升 顯示經濟復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
用電量被稱為衡量經濟發展水平和企業信心的「晴雨表」，是重要的經濟復甦指標。圖為大陸國網石家莊供電公司的作業員，在石家莊市東南裕翔片區一供電機房檢查供電設備。（新華社）
用電量被稱為衡量經濟發展水平和企業信心的「晴雨表」，是重要的經濟復甦指標。圖為大陸國網石家莊供電公司的作業員，在石家莊市東南裕翔片區一供電機房檢查供電設備。（新華社）

用電量被稱為衡量經濟發展水平和企業信心的「晴雨表」。最近在西安可見，農曆正月以來，包括裝備製造、食品加工、農林牧漁等多個行業在內，許多企業用電量呈幾何級數增長。隨處可見的忙生產、保交貨的繁忙場景，顯示出西安以製造業為代表的各產業經濟復甦態勢。

新華社報導，統計數字顯示，春節過後，西安工業高壓客戶復工復產超過16000家，工業用電量同比增長50%。大陸國家電網西安供電公司數據分析師王婷表示，企業卯足幹勁搶新局、全力實現「開門紅」的背後，是經濟發展呈現出「開局穩」和信心強的積極信號。

用電量的顯著增長，是企業對穩經濟、強預期各項舉措的積極回應。西安西電光電纜有限責任公司是一家生產通信電纜、高端家裝電纜等產品的大陸央企。今年1月至今，公司5個生產廠房108條生產線保持連續運轉，1月全公司用電量125.4萬千瓦時，同比增長311%。

公司董事長張晉波表示：「隨著多個項目訂單陸續交付，企業1月實現產值人民幣1.68億元，同比增長911%。穩定既有份額，謀求海外市場，形成新的利潤增長極，是我們各生產線滿負荷運轉、跑出加速度的動力來源。」

用電量的顯著增長，是快速復甦的消費市場帶給企業的充分信心。最近，隨著以文旅市場復甦為代表的消費市場反轉，大量訂單像雪花一樣「飄」向中糧可口可樂飲料（陝西）有限公司，目前，企業單月產量已達620萬標箱，同比增長51%，年總產能35萬噸的5條生產線已滿負荷生產。

大陸國家電網西安供電公司市北分公司副經理盧超表示，為幫助企業解決生產中的辦電問題，公司根據區域內企業分布情況和用電計劃，開闢了企業辦電「綠色通道」，實施「一企一策」專屬服務，以確保企業用電需求得到滿足。

今年1月，西安市北地區售電量突破4.19億千瓦時，同比增長11.93%。

客戶

延伸閱讀

核二2號機將除役 經部：台電已調整歲修期程因應

陸港股帶勁 迎向上趨勢

期貨商論壇／永續期 偏多布局

西安飛比什凱克 啟航

相關新聞

解封效應 蘋果庫克下月訪陸

在大陸疫情解封，並重新開放國境背景下，全球多間跨國企業執行長將在3月訪陸，為疫情後首見，包括蘋果執行長庫克及輝瑞的行政總...

企業復工復產 湖北招工春風拂

節後，中國大陸各地企業加速復工復產。在荊楚大地，「2023年春風行動暨就業援助月」專項服務活動正在火熱進行中。

陸發布中央1號文件 力推鄉村振興

中共十三日發布二○二三年「中央一號文件」，循例以「三農」問題為主軸。文件提出，堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線...

地攤兒重現 北京外擺激活消費

「以前的地攤兒要回來了？」在北京亮馬河畔，市民孫莉看著眼前形似「銅球」的露天雜貨攤不禁發問。春節假期後，北京升級、重推商...

廣西廠商直播徵才 省時高效率

「我們公司主要招聘技術崗、基礎崗等崗位，現在我和大家詳細介紹一下崗位數量和要求，有什麼問題可以在直播間留言……」日前，在...

香港復辦大型盛事 展示全面復常

香港特區政府財政司司長陳茂波12日發表網誌文章稱，2023年香港將陸續舉辦大型盛事活動和體育比賽，也有很多大型展覽和國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦