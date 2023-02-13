大陸經濟今年初回升 李克強：要繼續拓展回升態勢

大陸國務院總理李克強卸任前持續召開政府工作報告相關會議與座談。他在13日主持一場聽取民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表相關意見一場座談會指出，大陸經濟運行去年底企穩、今年初回升，他提醒要看到經濟平穩運行仍面臨不少風險與挑戰，並說要貫徹黨中央、國務院部署，繼續拓展經濟回升態勢。也成為留給繼任者的囑託。

李克強在會中指出，大陸經濟運行受到疫情等超預期因素衝擊，大陸官方靠前實施既定政策，推出穩經濟一攬子政策和接續措施，召開全國穩經濟大盤會議，共同穩住宏觀經濟大盤，經濟實現合理增長，全年城鎮新增就業1200多萬人，年末物價漲幅1.8%。「這殊為不易」。

李克強再度細數這五年來重大成就，包括創新宏觀調控，推進改革開放，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，保障和改善民生，經濟實現年均5.2%的中高速增長，城鎮新增就業年均1270多萬人。而在宏觀調控不搞大水漫灌，支撐了穩物價。

隨著大陸「兩會」（人大、政協會議）召開在即。此前，李克強已於3日、6日召開聚焦政府工作報告的會議與座談。綜合陸媒相關報導，從李克強近期發表的言論來看，基本上認為自己任內交出一份「可接受」的成績單，因為在疫情與嚴格防疫控管下，總體經濟還不致失速滑入負增長，經濟運行保持在合理區間。