揮別壓迫黑鐵時代 萬科郁亮2023內部年會釋樂觀訊號

自去年下旬不斷給房產業信心的萬科董事會主席郁亮再釋放樂觀訊號。據界面新聞報導，大陸房企萬科內部於9日至11日召開主題為「微光匯聚，奔向曙光」的2023年年會，不同於去年的壓迫感和悲觀，萬科董事會主席郁亮今年的總結發言更多在於釋放樂觀信號，同時發言更多在於給內部樹立信心，並從分享的項目案例上表示看到了「微光」。

一位萬科內部人士透露，由於產能不足，今年業績壓力會比2022年更大，因此郁亮的發言更多在於給內部樹立信心，他分享了萬科去年5個好項目案例，表示已看到了微光。

據了解，郁亮分享的5個案例為：河南周口住宅銷售項目，單盤市佔率11.09%；遼寧鞍山的物業服務項目，三年時間從倒數第一到第一，滿意度90.82%全國第一，物業費收繳率98.89%；物流南寧冷鏈園區 ，出租率93%；印力安陽印象匯，疫情期間仍滿租；泊寓坪山龍田單元，出租率100.4%。

報導指出，從郁亮分享的案例突顯不管是開發業務，還是經營服務業務都能做好產品、好服務，這是活下去的根本。

事實上，郁亮在去年歷經從悲觀到樂觀喊話的轉折。2022年初，房地產行業已進入調整周期，郁亮的年會發言對內釋放了壓力和緊迫感，稱房地產行業已經進入「黑鐵時代」; 不過從2022年6月開始，郁亮對外的發言就從悲觀轉向樂觀。他表示在市場本身壓力比較大情況下，需要樹立信心。他說「從短期來看市場已觸底，會緩慢、溫和地恢復」; 去年9月的業務交流會上，郁亮說已經看到了「微光」; 去年12月的一次臨時股東大會上，郁亮則表示：「微光在逐步變成曙光」。

而萬科也抓住大陸行業融資政策寬鬆的紅利，把握時機儲備資金以為後續發力做準備。萬科12日才發布A股股票定增預案，募集資金不超過150億元，用於旗下11個房地產開發項目及補充流動資金。